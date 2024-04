Fabio Cannavaro prima dell'Udinese: dove allenava, con che modulo gioca e l'ultima esperienza durata 5 mesi

Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore dell'Udinese: dalla Cina al Benevento, fin qui la sua carriera da allenatore non è decollata.

L'Udinese ha scelto Fabio Cannavaro. Sarà il campione del mondo 2006 a sostituire Gabriele Cioffi, che paga con l'esonero la tremenda sconfitta maturata al terzo minuto di recupero in casa del Verona e, in generale, la precaria classifica dei friulani.

Cannavaro, che da allenatore non ha avuto lo stesso successo ottenuto da calciatore, si prepara così a guidare una squadra di Serie A per la prima volta. E a tornare in panchina dopo più di un anno dalla sua ultima esperienza, durata appena cinque mesi prima dell'esonero.

Ma dove allenava Cannavaro prima di essere scelto dall'Udinese? Qual è il suo curriculum da allenatore? Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo allenatore dei friulani.