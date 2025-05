Il norvegese ha sofferto molto in questa stagione, ma ha dato il massimo in una squadra che è scesa ben al di sotto dei suoi standard abituali.

Erling Haaland ha segnato in 20 dei 23 stadi inglesi in cui ha giocato. L'attaccante del Manchester City probabilmente non perde il sonno per il fatto di non aver ancora trovato la rete al Gtech Community Stadium di Brentford, anche se ha un conto in sospeso con gli altri due.

Haaland non è riuscito a segnare in tre tentativi ad Anfield, anche se è il suo record al Wembley Stadium a causargli più angoscia. Il norvegese ha giocato quattro volte nella casa del calcio senza segnare, ma sabato avrà una quinta opportunità per inaugurare il suo bottino sotto l'arco nella finale di FA Cup contro il Crystal Palace.

O almeno, dovrebbe. Haaland è tornato in campo solo lo scorso fine settimana dopo sei settimane di stop per un infortunio alla caviglia e Pep Guardiola ha ammesso, dopo la prestazione deludente dell'attaccante nel pareggio a reti inviolate contro il Southampton, che il posto del norvegese nella formazione titolare a Wembley non è garantito. "Avrò una settimana per pensarci. Non lo so. La verità è che sono state cinque settimane di stop" ha detto Guardiola. "È un ragazzo importante e forse ha bisogno di un po' più di tempo".

Il ritorno in campo di Haaland al St Mary's ha coinciso anche con la fine della serie di cinque vittorie consecutive del City in tutte le competizioni, e il risultato e la prestazione hanno alimentato la tesi secondo cui il City è più forte quando il norvegese non è in campo.

Ci sono anche alcune statistiche a sostegno di questa tesi: il City ha segnato in media 2,2 goal a partita in questa stagione senza il suo attaccante di punta, contro i due goal a partita quando Haaland è stato schierato titolare. Lo stesso è vero per la scorsa stagione, quando il City ha segnato una media di 2,6 goal a partita quando Haaland era fuori per una frattura al piede, ma 2,5 gola quando ha giocato.

Il City è rimasto imbattuto anche durante le sue ultime sette partite di assenza, vincendone sei. Nel frattempo, 12 delle 14 sconfitte in tutte le competizioni di questa stagione sono arrivate mentre Haaland era in campo.

Ora Haaland deve semplicemente scendere in campo nella finale, e spetta ai suoi compagni di squadra, finora sottotono, fare un passo avanti e fornirgli gli assist necessari per portare il City alla gloria della FA Cup.