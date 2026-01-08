La FA Cup su DAZN e Discovery+: come vedere le 32 partite del terzo turno in diretta tv e streaming

In attesa che si completi il turno infrasettimanale, la Premier League osserverà un turno di riposo questo fine settimana e tornerà nel weekend successivo. Il motivo? Il calcio inglese lascia spazio alla FA Cup.

Si gioca per il terzo turno della più importante e prestigiosa coppa d'Inghilterra, e la buona notizia per gli appassionati italiani è che tutte le partite saranno visibili in diretta tv e streaming. Non solo quelle dei prossimi giorni: fino alla stagione 2027/2028 compresa.

DAZN e Discovery+ hanno infatti annunciato la trasmissione della FA Cup a partire dalle 32 gare del terzo turno, che prenderà il via venerdì 9 gennaio e si concluderà lunedì 12 gennaio.