Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FA Cup trophygetty
Stefano Silvestri

La FA Cup su DAZN e Discovery+: come vedere le 32 partite del terzo turno in diretta tv e streaming

La FA Cup verrà trasmessa da DAZN e Discovery+ fino alla stagione 2027/2028: lo hanno annunciato i due broadcaster tramite un comunicato congiunto.

Pubblicità

In attesa che si completi il turno infrasettimanale, la Premier League osserverà un turno di riposo questo fine settimana e tornerà nel weekend successivo. Il motivo? Il calcio inglese lascia spazio alla FA Cup.

Si gioca per il terzo turno della più importante e prestigiosa coppa d'Inghilterra, e la buona notizia per gli appassionati italiani è che tutte le partite saranno visibili in diretta tv e streaming. Non solo quelle dei prossimi giorni: fino alla stagione 2027/2028 compresa.

DAZN e Discovery+ hanno infatti annunciato la trasmissione della FA Cup a partire dalle 32 gare del terzo turno, che prenderà il via venerdì 9 gennaio e si concluderà lunedì 12 gennaio.

  • IL COMUNICATO

    Questo è il comunicato congiunto di DAZN e Discovery+ sull'acquisizione dell'evento:

    "Warner Bros. Discovery e DAZN trasmettono in Italia la Emirates FA Cup, la più antica competizione di calcio al mondo e principale coppa nazionale inglese, in co-esclusiva fino alla stagione 2027-28.

    Da venerdì 9 a lunedì 12 gennaio, discovery+ e DAZN trasmettono in diretta integrale il terzo turno di Emirates FA Cup 2025-26: 32 match, di cui i top match con il commento italiano e le squadre entranti di Premier League.

    Da Wrexham-Nottingham Forest a Liverpool Barnsley, i campioni in carica del Crystal Palace debuttano sul campo del Macclesfield, mentre l’Arsenal capolista in Premier e Champions League è attesa domenica 11 gennaio a Portsmouth. La sera prima, sabato 10 gennaio alle 21:00, Liam Rosenior esordisce a Charlton sulla panchina del Chelsea".

    • Pubblicità

  • COME VEDERE LA FA CUP SU DAZN E DISCOVERY+

    L'acquisizione dei diritti della FA Cup è inclusa nella partnership stipulata da DAZN e Warner Bros. Discovery: Discovery+ è dunque accessibile da app ma anche tramite la stessa DAZN, sia scaricando l'app di quest'ultima su un moderno televisore che accedendovi - sempre tramite app - da cellulare, pc o tablet.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CALENDARIO DEL TERZO TURNO DI FA CUP

    VENERDÌ 9 GENNAIO
    • ore 20:30 Port Vale-Fleetwood Town
    • ore 20:30 Preston North End-Wigan Athletic
    • ore 20:30 Wrexham AFC-Nottingham Forest
    • ore 20:30 Milton Keynes Dons-Oxford United

    SABATO 10 GENNAIO
    • ore 13:15 Wolverhampton Wanderers-Shrewsbury Town
    • ore 13:15 Everton-Sunderland AFC
    • ore 13:15 Cheltenham Town-Leicester City
    • ore 13:15 Macclesfield-Crystal Palace
    • ore 16:00 Doncaster Rovers-Southampton
    • ore 16:00 Ipswich Town-Blackpool
    • ore 16:00 Manchester City-Exeter City
    • ore 16:00 Sheffield Wednesday-Brentford
    • ore 16:00 Fulham-Middlesbrough
    • ore 16:00 Burnley-Millwall
    • ore 16:00 Salford City-Swindon Town
    • ore 16:00 Boreham Wood-Burton Albion
    • ore 16:00 Newcastle United-AFC Bournemouth
    • ore 16:00 Stoke City-Coventry City
    • ore 18:45 Tottenham-Aston Villa
    • ore 18:45 Grimsby Town-Weston Super Mare
    • ore 18:45 Cambridge United-Birmingham City
    • ore 18:45 Bristol City-Watford
    • ore 21:00 Charlton Athletic-Chelsea
    DOMENICA 11 GENNAIO
    • ore 13:00 Derby County-Leeds United
    • ore 15:00 Portsmouth-Arsenal
    • ore 15:30 West Ham United-Queens Park Rangers
    • ore 15:30 Norwich City-Walsall
    • ore 15:30 Swansea City-West Bromwich Albion
    • ore 15:30 Hull City-Blackburn Rovers
    • ore 15:30 Sheffield United-Mansfield Town
    • ore 17:30 Manchester United-Brighton
    LUNEDÌ 12 GENNAIO
    • ore 20:45 Liverpool-Barnsley
0