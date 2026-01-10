La magia della FA Cup: i Campioni in carica del Crystal Palace eliminati da un club di sesta serie

Alla ricerca dell'inizio perfetto per difendere il titolo della FA Cup conquistato la scorsa stagione, il Palace ha creato la prima occasione della partita quando Yeremy Pino ha tirato di poco a lato dopo aver raccolto un bel passaggio di Christantus Uche.

Tuttavia, il Macclesfield - nato dalle ceneri del Macclesfield Town, sciolto sei anni fa dall'Alta Corte - è presto entrato in partita, con Luis Lacey e poi Josh Kay che sono andati vicini al goal del vantaggio.

E i tifosi di casa sono presto esplosi in un boato al Moss Rose quando il centrocampista Dawson, dopo essersi fasciato la testa a seguito di uno scontro con il difensore del Palace Jaydee Canvot, ha segnato di testa al 43'.

Sperando di ribaltare il risultato, il tecnico del Palace Oliver Glasner ha effettuato tre cambi nell'intervallo, inserendo Brennan Johnson, il centrocampista Will Hughes e il difensore Tyrick Mitchell, tutti arrivati a gennaio.

Ma il trio non è riuscito a risollevare il morale degli ospiti, che hanno rischiato di andare sotto di due gol quando il centrocampista del Macclesfield James Edmondson ha costretto il portiere del Palace Walter Benitez a una difficile parata.

Continuando a mettere sotto pressione il Palace, che non vinceva da otto partite, i padroni di casa hanno presto raggiunto il paradiso quando l'attaccante Buckley-Ricketts ha dimostrato un incredibile istinto nell'area di rigore, segnando al 60'.

Con le spalle al muro per il resto della partita, l'attaccante del Palace Pino ha dato vita a un finale intenso quando ha superato Max Dearnley con un fantastico calcio di punizione al 90'.

Tuttavia, il Macclesfield è riuscito a mantenere il vantaggio e a conquistare una magnifica vittoria che ha portato i tifosi a invadere il campo dopo il fischio finale, mentre Wayne Rooney è scoppiato in lacrime dopo aver visto suo fratello John essere protagonista di una delle più grandi, se non la più grande, sorprese nella storia della FA Cup.

La vittoria del Macclesfield è stata particolarmente commovente perché la famiglia di Ethan McLeod, tragicamente scomparso all'età di soli 21 anni in seguito a un incidente stradale il mese scorso, era presente a Cheshire.