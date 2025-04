F1 GP Arabia Saudita 2025, orario di partenza e dove vederlo in diretta TV e streaming domenica 20 aprile

Quinta tappa del Mondiale di F1 col GP dell'Arabia Saudita: tutte le info su come seguirlo in diretta tv e streaming.

La F1 non si ferma: quinto appuntamento del Mondiale in scena in Arabia Saudita sul circuito di Gedda.

Nell'ultima tappa in Bahrain è stato Piastri a prendersi la vittoria, seguito da Russell e dal compagno di squadra Norris. Ancora deludenti le due Ferrari: fuori dal podio Leclerc (quarto), seguito proprio da Hamilton.

Qui troverete tutte le informazioni per rimanere aggiornati sul GP di F1 in Arabia Saudita: le indicazioni su come è possibile seguirlo in diretta tv e streaming.