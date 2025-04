F1 Giappone orari TV8: 5 e 6 aprile, si corre a Suzuka per le qualifiche e il Gran Premio

Mondiale di Formula 1, annunciati gli orari della trasmissione in chiaro e gratis su TV8: le Ferrari in pista nel pomeriggio italiano.

Con il Motomondiale di GP in pausa fino a metà aprile, il weekend 4-6 vede invece di scena il Mondiale di Formula 1 2025. A Suzuka, Giappone, si corre per il terzo Gran Premio del torneo che vede il britannico Lando Norris davanti al pluricampione del mondo Max Verstappen, a George Russell e Oscar Piastri.

I milioni di appassionati italiani che seguono costantemente il Mondiale di Formula 1 possono vedere la F1 e in particolare il GP giapponese su TV8 nella giornata di sabato 5 aprile (qualifiche) e sopratutto domenica 6 (Gran Premio di Suzuka).

Non visibile in diretta tv e streaming su TV8, ma solamente in replica nel pomeriggio di domenica 6, il Gran Premio giapponese 2025 di F1 ha svelato gli orari di trasmissione per la differita gratis e in chiaro, sia in tv che in streaming.