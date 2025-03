F1 Cina, gli orari del GP su TV8: il Gran Premio si corre 22 marzo, come vederlo in tv

Domenica si corre il secondo Gran Premio di Formula 1, a Shanghai: diretta in mattinata, replica dell'evento su TV8 nel pomeriggio.

Come da pronostico, Lando Norris e Verstappen hanno ottenuto i primi due posti nel Gran Premio inaugurale del Mondiale di F1. Ora è tempo per il secondo, di scena il 22 marzo in Cina nel Circuito di Shanghai. Attenzione massima su Hamilton e Leclerc, decisi a riscattarsi dopo la prima deludente prova.

Sei ore di fuso orario separano l'Italia dalla Cina, ragion per cui quando di correrà il Gran Premio di F1 in quel di Shanghai sarà notte fonda a Roma, Milano, Napoli e nelle maggiori città italiane. Per questo motivo solamente i più temerari potranno vedere il GP in diretta tv e steraming.

Quali sono gli orari del secondo GP? La diretta tv andrà in scena in Italia di mattina, mentre la differita e replica su TV8 diverse ore dopo la conclusione del Gran Premio di Cina.