Dopo un lungo periodo di assenza, Ihattaren firma con l'RKC Waalwijk per rilanciare una carriera fin qui mai decollata.

Mohamed Ihattaren, ex talento del PSV passato anche per la Juventus, torna in Eredivisie con un contratto di un anno all'RKC Waalwijk.

Dopo oltre due anni senza partite ufficiali, Ihattaren prova a ripartire nuovamente dopo le deludenti esperienze tra Samsunspor (in Turchia) e Slavia Praga (in Repubblica Ceca).

La sua ultima apparizione risale al maggio 2022 con l'Ajax: ora l'attaccante olandese lavora per ritrovare la forma e rilanciare la sua carriera.