Ex calciatore incriminato per tentato omicidio: sparatoria in Inghilterra
Ex calciatore accusato di tentato omicidio
La polizia del Merseyside ha dichiarato che Lacey, 32 anni, è stato incriminato per tentato omicidio insieme a John Jones, 35 anni, John Hughes, 31 anni, e Bernard Flynn, 61 anni.
Sono inoltre accusati di cospirazione per commettere omicidio, possesso di un fucile a canne mozze e munizioni con l’intento di mettere in pericolo la vita, lesioni personali gravi ai sensi della sezione 18 e cospirazione per causare lesioni personali gravi.
Dovranno comparire in seguito davanti all’Adult Remand Court di Liverpool, Knowsley, Sefton e St Helens.
Carriera deragliata da una squalifica per droga
Lacey ha giocato per Accrington Stanley, Barrow e Altrincham, tra gli altri club, avendo anche trascorso del tempo nelle accademie di Liverpool e United. La sua carriera è stata compromessa quando non superò un test antidroga nel 2017 mentre era all’Accrington Stanley.
È stato squalificato per 14 mesi dalla FA e successivamente licenziato dal club. Ha ripreso la sua carriera con il Southport e ha giocato l’ultima volta per il Flint Town nel 2023. È diventato pugile professionista nel 2021, vincendo tutti e 10 i suoi incontri.
La polizia è alla ricerca di ulteriori informazioni
Secondo la BBC, le accuse riguardano la sparatoria in cui un uomo è rimasto gravemente ferito a una gamba il 28 novembre. L’ispettore investigativo Chris Clark del team investigativo sulle armi da fuoco ha dichiarato: "Questi mandati coordinati sono stati eseguiti nell’ambito di un’indagine in corso e tutti e quattro gli uomini compariranno oggi in tribunale.
"Il nostro lavoro continua, quindi chiederei a chi non si è ancora fatto avanti di farlo. Per favore, non date per scontato che siamo già in possesso di informazioni. Il nostro team farà questa valutazione e intraprenderà l’azione appropriata. Che abbiate un resoconto di prima mano, una dashcam, filmati di CCTV, un videocitofono o altri filmati, fatevi avanti".
I fratelli giocano per il Man Utd e il Macclesfield
Paddy è il maggiore di tre fratelli che sono tutti diventati calciatori professionisti, anche se Shea, 18 anni, è destinato a essere il più vincente. Ha fatto il suo debutto in prima squadra con lo United contro l’Aston Villa a dicembre, entrando come sostituto all’85’. È andato a pochi centimetri dal segnare il suo primo goal nel pareggio 2-2 dello United a Burnley a gennaio, quando ha colpito la traversa.
La sua ultima partita con la prima squadra è stata nel terzo turno di FA Cup contro il Brighton, quando è stato espulso per due ammonizioni.
Il fratello di mezzo, Luis, gioca per la squadra dilettantistica del Macclesfield, che ha messo a segno la più grande sorpresa nella storia della FA Cup quando ha eliminato i detentori del trofeo, il Crystal Palace, nel terzo turno a gennaio.
