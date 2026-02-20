Ex calciatore incriminato per tentato omicidio: sparatoria in Inghilterra

Lacey ha giocato per Accrington Stanley, Barrow e Altrincham, tra gli altri club, avendo anche trascorso del tempo nelle accademie di Liverpool e United. La sua carriera è stata compromessa quando non superò un test antidroga nel 2017 mentre era all’Accrington Stanley.

È stato squalificato per 14 mesi dalla FA e successivamente licenziato dal club. Ha ripreso la sua carriera con il Southport e ha giocato l’ultima volta per il Flint Town nel 2023. È diventato pugile professionista nel 2021, vincendo tutti e 10 i suoi incontri.