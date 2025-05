Eurovision 2025 finale, la scaletta dei cantanti: a che ora si esibiscono Lucio Corsi, Gabry Ponte e Tommy Cash

Sabato 17 maggio, è arrivata la finale dell'Eurovision 2025: in gara anche gli italiani Lucio Corsi e Gabry Ponte, nonchè il chiacchierato Tommy Cash.

Lucio Corsi, il rappresentante dell'Italia, ma anche Gabry Ponte, altro italiano scelto da San Marino. E poi il chiacchierato Tommy Cash, rapper estone divenuto famoso per il brano 'Espresso Macchiato' e i favoriti KAJ, gruppo finlandese che gareggia per la Svezia. Il 17 maggio si svolge la finale dell'Eurovision 2025, festival canoro europeo di musica pop e in generale mainstream, che vede tra i partecipanti diversi volti noti.

A Basilea, in Svizzera, la finalissima dell'Eurovision vedrà come partecipanti 26 artisti in rappresentanza di altrettanti stati: tra questi i venti che hanno raggiunto l'ultimo atto dell'evento tramite la semifinale, i cinque di diritto (ovvero i 'Big five' Spagna, Germania, Francia, Italia e Regno Unito) e la stessa Svizzera pese organizzatore in virtù della vittoria del 2024.

In diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming su Raiplay, sempre tramite Rai 1, la finale dell'Eurovision accompagnerà i fans per diverse ore, fin dopo la mezzanotte tra sabato e domenica.