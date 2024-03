Europei 2024, le date dell'Italia: quando giocano gli azzurri nella fase a gironi e in quella ad eliminazione diretta

Orari e date dell'Italia ad Euro 2024. Quando scende in campo la squadra di Spalletti nel girone B e nel proseguo del torneo.

Italia in campo a giugno 2024 per la nuova edizione dell'Europeo. Inserita nel gruppo B, la squadra di Spalletti dovrà affrontare Spagna, Croazia ed Albania per provare a strappare il pass per il turno successivo e continuare così nel torneo con la fase ad eliminazione diretta.

L'Italia esordirà con l'Albania, per poi giocare contro Spagna e Croazia. Ad ottenere la qualificazione al turno successivo saranno le prime due classificate di ogni girone, mentre le terze classificate potranno conquistare il passaggio agli ottavi qualora risultassero essere tra le migliori.

Il cammino dell'Italia partirà da Dortmund con la speranza di poter chiudere il proprio torneo europeo direttamente il 14 luglio, quando si giocherà la finalissima.