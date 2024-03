Europa League 2024, squalificati e diffidati di Milan, Roma e Atalanta: il regolamento per ottavi, quarti, semifinali e finale

Come funziona il sistema dei diffidati in Europa League? Il conto dei cartellini gialli di Roma, Milan e Atalanta aggiornato.

Ultime fasi per l'Europa League 2023/2024. Quarti, semifinali e finalissima per determinare la squadra vincente, un anno dopo il successo del Siviglia ai danni della Roma.

Per le squadre rimaste massima attenzione per la somma di cartellini gialli. Rispetto alla Serie A, infatti, in Europa League (come in Champions e Conference) due ammonizioni portano un giocatore in diffida, con la terza che causa così la squalifica per il turno successivo.

Un giocatore può saltare per somma di ammonizioni tutte le gare di Europa League ad eccezione della semifinale di ritorno e della finalissima: il conto dei cartellini gialli viene infatti azzerato dopo il ritorno delle semifinali.