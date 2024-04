Un anno dopo il match tra Siviglia e Roma, è tempo di assegnare il trofeo dell'Europa League per l'annata 2023/2024.

Un anno dopo il successo da parte del Siviglia, è di nuovo tempo di finale di Europa League.

Ultime fasi del torneo per eleggere la squadra che verrà decretata regina del 2023/2024, in grado di vincere per la prima volta il trofeo o aggiungere un'altra edizione in bacheca.

In questa pagina tutte le info sulla finalissima dell'Europa League.