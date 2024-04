Europa League 2024, fino a quando un giocatore può essere squalificato per somma di ammonizioni? Come funziona nei quarti, in semifinale e finale

Il regolamento dei diffidati per l'Europa League 2023/2024. Un giocatore è a rischio stop, in caso di diffida, fino ai quarti di ritorno.

Ultimi match di Europa League e finalissima sempre più vicina. A tarda primavera, in quel di Dublino, si eleggerà la nuova regina del torneo dopo l'ennesima vittoria del Siviglia nel 2023.

Tutti in lotta per giocare l'Europa League, ma come di consueto alcuni calciatori qualificati per l'ultimo atto del torneo - in questo caso il 2023/2024 - non potranno scendere in campo causa squalifiche varie e infortuni.

Il regolamento dell'Europa League sui giocatori diffidati ed espulsi parla chiaro, confermato anche per l'annata in corso.