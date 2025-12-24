Non sta andando esattamente come immaginato il ritorno dell'Oviedo nella Liga. Il club asturiano è penultimo con 11 punti in 15 giornate, non vince ormai dal 30 settembre (2-1 sul campo del Valencia) ed è già al terzo cambio in panchina. Dopo l'esonero di Paunovic e la disastrosa parentesi targata Carrion (che ha conquistato solo 4 punti in 8 giornate) la scelta è ricaduta su Guillermo Almada, tecnico uruguaiano ex Pachuca, liberatosi in corsa dal Valladolid, dove stava vivendo la sua prima esperienza in Europa.

L'arrivo di Almada ha creato però ulteriori malumori, soprattutto dopo lo 0-0 contro il Celta Vigo e una scelta che sembra una chiara dichiarazione d'intenti: detronizzare il re, un'autentica leggenda come Santi Cazorla. Solo 8 minuti per il capitano, relegato in panchina nonostante le dichiarazioni della vigilia: "Non è vero che non conto su Cazorla - aveva dichiarato Almada - Santi è un modello per il club e, che giochi poco, molto o per tutta la partita, è una risorsa fondamentale".

Eppure Cazorla, nonostante l'avanzare degli anni (ne ha appena compiuti 41), era fresco di premio di miglior giocatore dell'Oviedo del mese di novembre, a testimoniare come la sua importanza in campo sia fuori discussione. Non sorprende allora che prima del debutto contro il Celta il club abbia deciso di non far pronunciare dallo speaker il nome di Almada, per evitare un'accoglienza a base di fischi. Il più osannato alla lettura delle formazioni? Non c'è bisogno di aggiungere altro...