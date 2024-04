Cosa succede agli Europei se due o più squadre hanno lo stesso punteggio al termine della fase a gironi.

Ventiquattro squadre per un sogno, vincere l'Europeo 2024. Tutti a caccia dell'Italia Campione in carica, qualificata e decisa a conquistare anche la nuova edizione del torneo di scena in Germania tra giugno e luglio, a poche settimane dalla conclusione della Serie A.

Delle 24 nazionali qualificate solamente 16 continueranno il proprio percorso nel torneo grazie al primo o al secondo posto, nonchè eventualmente in virtù del terzo posto se superiori nel punteggio alle colleghe degli altri gruppi.

Dopo le tre partite dei gironi è senza dubbio possibile la conclusione di due o più squadre a pari punti: eventualità che porterebbe i team coinvolti a osservare le precedenti partite per poter passare il turno da prima o seconda; o eventualmente anche da terza.