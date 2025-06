Estevao sta stupendo al Mondiale: il Chelsea deve trovare il modo per inserirlo in squadra in vista di agosto

Il 18enne sta dimostrando di essere pronto per il grande salto e la sua nuova squadra dovrà coinvolgerlo il prima possibile nella nuova annata.

Catapultato sotto i riflettori del Mondiale per Club, Estevao Willian non ha deluso le aspettative che lo circondano in vista del suo attesissimo trasferimento al Chelsea per 60 milioni di euro, che sarà completato il mese prossimo. Nel suo torneo d'addio con l'attuale squadra, il Palmeiras, il giovane calciatore si è distinto per le sue prestazioni eccezionali.

Estevao ha conquistato il suo secondo premio come miglior giocatore della gara in altrettante partite del torneo, aiutando la sua squadra a ottenere una vittoria per 2-0 contro l'Al Ahly che dovrebbe garantire il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Questo risultato è arrivato, di fatto, dopo che aveva dimostrato il suo notevole potenziale in un lodevole pareggio contro i giganti portoghesi del Porto.

È sempre più chiaro che la sua nuova squadra dovrà trovare il modo di inserirlo in gruppo il prima possibile dopo il suo tanto atteso arrivo, e questo pone una serie di sfide per l'allenatore Enzo Maresca.