Un altro esterno per l'Inter: chi acquistano i nerazzurri dopo l'infortunio di Buchanan

Il grave infortunio di Buchanan obbligherà l'Inter a tornare sul mercato per un nuovo esterno: tutte le opzioni per la sostituzione del canadese.

La notizia arrivata dagli Stati Uniti, dove è in corso di svolgimento la Copa America, ha rappresentato un duro colpo da digerire per l'Inter: Tajon Buchanan sarà costretto a un lungo stop dopo il grave infortunio rimediato in allenamento con il Canada.

L'ex esterno del Bruges si è fatto male alla tibia e i tempi di recupero non saranno brevi: quattro o cinque mesi di stop, con rientro in campo previsto tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

Un forfait improvviso, che obbligherà gli uomini mercato nerazzurri a correre ai ripari per trovare un sostituto adeguato del canadese, autore di buone prestazioni nella parte conclusiva della passata stagione e di un goal, arrivato nel largo successo ottenuto sul campo del Frosinone allo 'Stirpe'.