Buchanan, brutto infortunio con il Canada e trasporto in ospedale: ansia per il giocatore dell'Inter

Il giocatore canadese dell'Inter ha lasciato il campo di allenamento del Canada dopo un brutto infortunio.

Tajon Buchanan, Campione d'Italia con l'Inter attualmente impegnato nella Copa America con la maglia del Canada, è stato trasportato in ospedale dopo un brutto infortunio nell'ultimo allenamento della squadra nord-americana.

A quanto si apprende, il giocatore dell'Inter ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba durante la sessione di allenamento del martedì: non è ancora chiara l'entità del problema, ma considerando il trasporto in ospedale immediato c'è stata sin da subito grande apprensione per le sue condizioni.

Arrivato all'Inter lo scorso gennaio, Buchanan ha trovato poco spazio in maglia nerazzurra nei primi mesi italiani, riuscendo a giocare appena 151 minuti in dieci partite di Serie A. Per l'ex Bruges il contratto firmato con i Campioni d'Italia, con cui è riuscito a vincere immediatamente lo Scudetto, è fino al 2028.