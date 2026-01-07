Pubblicità
Dovbyk Roma
Stefano Silvestri

Gli esami di Dovbyk dopo l'infortunio in Lecce-Roma: lesione di lieve entità alla coscia. Quando torna e i tempi di recupero

Fermatosi nuovamente al Via del Mare dopo essere entrato dalla panchina e aver firmato il raddoppio, Artem Dovbyk ha effettuato gli accertamenti del caso: quando torna.

L'infortunio rimediato da Artem Dovbyk martedì durante Lecce-Roma, alla fine, si è rivelato serio. Anche se non serio, probabilmente, quanto qualcuno si sarebbe aspettato.

Il centravanti ucraino ha effettuato nella giornata odierna, meno di 24 ore dopo la sfida del Via del Mare, gli accertamenti per comprendere cosa sia accaduto sul terreno di gioco leccese. Accertamenti che hanno rilevato la presenza di una lesione, anche se lieve.

Quando torna dunque Dovbyk? Quali sono i tempi di recupero dell'ex attaccante del Girona?

  • L'INFORTUNIO DI DOVBYK

    Lesione di primo grado alla coscia sinistra: questa è l'entità dell'infortunio rimediato da Dovbyk in casa del Lecce. La lesione in questione, come già accennato, è lieve: dunque, in un certo senso, pericolo scampato.

  • I TEMPI DI RECUPERO DI DOVBYK

    La Roma non ha annunciato i tempi di recupero di Dovbyk, spiegando solo che la sua situazione verrà monitorata giorno per giorno, ma è presumibile che l'ucraino rimanga lontano dai campi per almeno due settimane.

    Considerando il pregresso recente dello stesso Dovbyk, appena rientrato da un altro serio infortunio muscolare, il rientro potrebbe però avvenire anche alla fine del mese di gennaio.

  • QUANDO TORNA DOVBYK

    Dovbyk salterà certamente Roma-Sassuolo di sabato 10 gennaio e Roma-Torino di Coppa-Italia, in programma tre giorni più tardi. Ma anche la "rivincita" coi granata, questa volta in campionato, del 18 gennaio.

    Il rientro potrebbe così avvenire, quantomeno in panchina, tra Roma-Stoccarda (Europa League) del 22 e Roma-Milan del 25 gennaio. Il 29 i giallorossi sfideranno invece il Panathinaikos, sempre nel girone di Europa League.

  • QUANTE PARTITE SALTA DOVBYK

    • Roma-Sassuolo (Serie A), 10 gennaio
    • Roma-Torino (Coppa Italia), 13 gennaio
    • Torino-Roma (Serie A), 18 gennaio

    IN DUBBIO PER...

    • Roma-Stoccarda (Europa League), 22 gennaio
    • Roma-Milan (Serie A), 25 gennaio
    • Panathinaikos-Roma (Europa League), 29 gennaio
0