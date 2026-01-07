Gli esami di Dovbyk dopo l'infortunio in Lecce-Roma: lesione di lieve entità alla coscia. Quando torna e i tempi di recupero

L'infortunio rimediato da Artem Dovbyk martedì durante Lecce-Roma, alla fine, si è rivelato serio. Anche se non serio, probabilmente, quanto qualcuno si sarebbe aspettato.

Il centravanti ucraino ha effettuato nella giornata odierna, meno di 24 ore dopo la sfida del Via del Mare, gli accertamenti per comprendere cosa sia accaduto sul terreno di gioco leccese. Accertamenti che hanno rilevato la presenza di una lesione, anche se lieve.

Quando torna dunque Dovbyk? Quali sono i tempi di recupero dell'ex attaccante del Girona?