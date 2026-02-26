Errori decisivi in Juventus-Galatasaray, Zhegrova e David steccano la notte della rimonta sfiorata: il mercato bianconero finisce di nuovo sotto accusa

Una rimonta solo sfiorata. Dopo il 5-2 dell’andata a Istanbul, la Juventus va vicinissima alla clamorosa qualificazione agli ottavi di Champions League ma deve arrendersi ai tempi supplementari sotto i colpi di Osimhen e Yilmaz, che regalano il pass al Galatasaray.
La serata dell’Allianz Stadium si chiude con un verdetto che va oltre il semplice risultato: il mercato estivo è di nuovo bocciato dal campo.
Le prestazioni di Edon Zhegrova e Jonathan David, due fra gli investimenti più onerosi della nuova gestione Comolli, hanno inciso negativamente sul mancato raggiungimento della qualificazione e la realizzazione di un’impresa solo sfiorata, riaccendendo interrogativi su scelte che già nelle settimane precedenti avevano sollevato dubbi.