Errori decisivi in Juventus-Galatasaray, Zhegrova e David steccano la notte della rimonta sfiorata: il mercato bianconero finisce di nuovo sotto accusa

La prestazione di Jonathan David porta nuovamente al centro il tema del mercato bianconero: l’operazione che ha portato il canadese dal Lille a Torino, non sta restituendo ciò che era stato previsto.

La Juventus, che non è riuscita a cedere Vlahovic né a riportare Randal Kolo Muani sotto la Mole nonostante i dialoghi proseguiti con il Paris Saint-Germain, ha puntato su David per dare equilibrio e soluzioni offensive diverse. Ma la realtà del campo mostra un attacco che crea, si muove, lavora, ma non segna.