Eriksson in lacrime: omaggio commuovente dello stadio del Goteborg

Vincitore del Treble nel 1982, lo svedese si è commosso durante l'omaggio dello stadio del Goteborg: applausi, cori, coreografia e maglia speciale.

Un omaggio incredibile e un’accoglienza da brividi. Sven Goran Eriksson, ex allenatore campione d’Italia con la Lazio nel 2000, ha vissuto un’altra giornata indimenticabile.

Dopo aver realizzato il suo sogno di sedersi sulla panchina del Liverpool, in un match di beneficienza tra vecchie glorie, e la calorosissima accoglienza a Da Luz di Lisbona, stadio in cui in passato ha guidato il Benfica, il 76enne è tornato all’Ullevi di Göteborg, la squadra con cui vinse uno storico triplate da calciatore nel 1982.

Qualche mese fa, Eriksson ha annunciato di avere un cancro al pancreas allo stato terminale e dunque impossibile da operare.

A 42 anni di distanza, la formazione svedese non si è affatto dimenticata dell’ex allenatore della Lazio, come dimostra l’affetto mostrato sabato scorso, prima del fischio d’inizio del match contro il Norrkoping.