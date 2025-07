Enzo Maresca sfida Luis Enrique nella finale del Mondiale per Club: bruciati troppo presto in Italia, ora sono tra i migliori allenatori in assoluto Mondiale per Club Chelsea vs Paris Saint-Germain Chelsea Paris Saint-Germain

Maresca ha già vinto col Chelsea dopo aver portato il Leicester in Premier, Luis Enrique può completare una stagione da record col PSG. Ma in Italia non li abbiamo aspettati.