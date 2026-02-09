Getty/GOAL
Eni Aluko risponde a Laura Woods con una nuova dichiarazione mentre continua la faida sul commento di Ian Wright
Aluko risponde al fuoco
In quelle che sono state 24 ore straordinarie per Aluko, lei ha preso nuovamente di mira la leggenda dell'Arsenal Wright per la sua convinzione che lui continui a ostacolare il suo percorso nel mondo del calcio. Ha lamentato che durante la finale degli Europei femminili 2025, due dei sei posti di commentatori su BBC e ITV fossero occupati da uomini: Wright e l'ex difensore del Manchester City Nedum Onuoha.
Nel programma 90s Baby Show ha dichiarato: "L'anno scorso, durante la finale del Women's Lionesses, ero seduta in tribuna, non ero su ITV per la finale, Fara Williams era seduta accanto a me, Fara Williams ha 170 presenze [172 presenze] con la maglia dell'Inghilterra, una cosa ridicola, penso che sia la giocatrice con più presenze, ed era seduta in tribuna.
"Le due emittenti che avevano i diritti per la partita - ITV e BBC - sulla BBC c'erano Ellen White, Steph Houghton e Nedum Onuoha, senza offesa per Nedum Onuoha, non ho nulla contro di lui, non so se abbia giocato per l'Inghilterra o meno, ma sei nel panel principale per la finale delle donne inglesi.
"Passiamo a ITV, io sono sugli spalti con 105 presenze, quindi ci sono due donne, tra noi abbiamo 290 presenze, una cosa assurda, si passa a ITV e ci sono Ian Wright, Emma Hayes e Kaz [Karen] Carney.
“Quindi, su sei posti da opinionista, due sono andati a uomini. Nel frattempo, hai 290 presenze, qualunque cosa siano, sedute sugli spalti. Non ho nulla contro Ian, non ho nulla contro di loro, sto solo dicendo che in linea di massima dobbiamo esserne consapevoli perché se stiamo costruendo un gioco in cui le limitate opportunità sono ora prese dagli uomini, dove non possiamo entrare nel gioco maschile e ottenere le stesse opportunità, siamo bloccati".
Ha concluso dicendo: "Il problema che ho con Ian è che, secondo me, nella sua posizione dovrebbe capire quello che sto dicendo".

Woods: "I Caps non vincono sul lavoro"
Il presentatore di ITV Woods, tuttavia, si è risentito per l'affermazione di Aluko, insistendo sul fatto che le emittenti televisive avessero centrato il punto: "Le presenze in nazionale non garantiscono automaticamente un lavoro e non rendono nemmeno un commentatore brillante. Il modo in cui comunichi, ti esprimi, fai le tue ricerche, informi il tuo pubblico, quanto sei simpatico e l'intesa che hai con il tuo panel sono ciò che rende brillante un commentatore.
"Il calcio femminile dovrebbe essere fatto dalle donne per le donne" è una delle frasi più dannose che abbia mai sentito. Non solo farà regredire lo sport femminile, ma farà regredire anche il giornalismo sportivo femminile in tutte le sue forme.
"Se vuoi far crescere qualcosa, non devi impedirne l'accesso. Vogliamo incoraggiare anche i ragazzini e gli uomini a guardare il calcio femminile, non solo le bambine e le donne. E quando vedono qualcuno come Ian Wright prenderlo sul serio come fa lui, seguono il suo esempio. È così che si fa crescere uno sport".
La faida continua
Aluko ha ora affermato che Wright dovrebbe deliberatamente farsi da parte per consentirle di lavorare, riferendosi a se stessa come a una "protagonista del calcio femminile" in una nuova e sorprendente invettiva, accusandolo anche di non essere un "alleato".
In una nuova puntata del podcast, pubblicata lunedì, ha dichiarato: "Alla fine degli Europei maschili, ITV mi ha comunicato che non potevano rinnovare il mio contratto", ha detto Aluko. "Ho incontrato l'agente di Ian, abbiamo preso un caffè insieme. L'ho incontrato e gli ho detto: 'Ascolta, questa è la situazione, non posso credere che stia succedendo'. Ho detto: 'Mi hanno detto che Ian è la priorità, mi hanno detto che il suo contratto è la priorità per loro, e mi hanno anche detto che quando Ian non è disponibile, potresti ricevere una chiamata'.
"Allora ho detto: 'Come possiamo lavorare insieme in modo che io possa rimanere in gioco? Come possiamo lavorare insieme quando Ian non è disponibile, mi chiami o cosa possiamo fare?
"Questo è ciò che penso che dovrebbero fare le persone di colore: ai livelli più alti dobbiamo elaborare strategie, dobbiamo davvero aiutarci a vicenda. Possiamo essere messi da parte molto rapidamente. Sono andato da lui ed ero vulnerabile, gli ho detto: 'Ascolta, ho bisogno del tuo aiuto, ho bisogno dell'influenza di Ian'.
"Ho avuto quell'incontro con il suo agente, è passato un mese e mi sono chiesto: 'Che sta succedendo?', così gli ho mandato un messaggio e gli ho detto: 'Sei riuscito a parlare con ITV?'. Era molto scettico, non voleva davvero aiutarmi, era un po' come: 'Ascolta, non funzionerà'. Mi aspettavo che Ian usasse la sua influenza per farmi rimanere in gioco. L'ho visto farlo con altri, l'ha fatto con Gary Lineker alla BBC.
"Non c'è nulla che mi faccia pensare che non lo farebbe per me, perché sei un alleato, sei lo 'zio'. Quindi la domanda che ti faccio è: perché non lo ha fatto per me? Dico tutto questo per dire che non vuoi aiutarmi, non vuoi usare la tua influenza, non vuoi essere un mio alleato nel momento più difficile della mia carriera e va bene, non c'è problema.
Ma nove mesi dopo, quando sono stata lontana dagli schermi e ho visto che stavi facendo le partite e hai continuato, il fatto è che hai il livello di influenza necessario per dire: 'Non ho bisogno di fare tutte le partite, ciò che Eni significa per il calcio femminile è molto più importante che io faccia tutte queste partite. Eni è una delle protagoniste del calcio femminile, so che questo è più importante per lei. Sarà più difficile per lei avere questa opportunità nel calcio maschile".
"Questo è ciò che mi aspetto da un alleato: sacrificio. Non puoi avere entrambe le cose, non puoi avere questo marchio che dice alleato, non è questa la mia esperienza con te. Quando si arriva al dunque, non ci hai mai provato davvero".

Cosa succederà dopo?
Aluko ha preso di mira Wright lo scorso anno e in seguito ha chiesto scusa, ma l'icona dell'Arsenal ha rifiutato le sue scuse. Non si è ancora espresso su questa ultima polemica, ma resta da vedere se deciderà di esporsi. Aluko ha lavorato al torneo Euro 2025, ma non ha seguito l'Inghilterra, né le è stato chiesto di contribuire alla finale.

