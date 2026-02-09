Eni Aluko risponde a Laura Woods con una nuova dichiarazione mentre continua la faida sul commento di Ian Wright

In quelle che sono state 24 ore straordinarie per Aluko, lei ha preso nuovamente di mira la leggenda dell'Arsenal Wright per la sua convinzione che lui continui a ostacolare il suo percorso nel mondo del calcio. Ha lamentato che durante la finale degli Europei femminili 2025, due dei sei posti di commentatori su BBC e ITV fossero occupati da uomini: Wright e l'ex difensore del Manchester City Nedum Onuoha.

Nel programma 90s Baby Show ha dichiarato: "L'anno scorso, durante la finale del Women's Lionesses, ero seduta in tribuna, non ero su ITV per la finale, Fara Williams era seduta accanto a me, Fara Williams ha 170 presenze [172 presenze] con la maglia dell'Inghilterra, una cosa ridicola, penso che sia la giocatrice con più presenze, ed era seduta in tribuna.

"Le due emittenti che avevano i diritti per la partita - ITV e BBC - sulla BBC c'erano Ellen White, Steph Houghton e Nedum Onuoha, senza offesa per Nedum Onuoha, non ho nulla contro di lui, non so se abbia giocato per l'Inghilterra o meno, ma sei nel panel principale per la finale delle donne inglesi.

"Passiamo a ITV, io sono sugli spalti con 105 presenze, quindi ci sono due donne, tra noi abbiamo 290 presenze, una cosa assurda, si passa a ITV e ci sono Ian Wright, Emma Hayes e Kaz [Karen] Carney.

“Quindi, su sei posti da opinionista, due sono andati a uomini. Nel frattempo, hai 290 presenze, qualunque cosa siano, sedute sugli spalti. Non ho nulla contro Ian, non ho nulla contro di loro, sto solo dicendo che in linea di massima dobbiamo esserne consapevoli perché se stiamo costruendo un gioco in cui le limitate opportunità sono ora prese dagli uomini, dove non possiamo entrare nel gioco maschile e ottenere le stesse opportunità, siamo bloccati".

Ha concluso dicendo: "Il problema che ho con Ian è che, secondo me, nella sua posizione dovrebbe capire quello che sto dicendo".