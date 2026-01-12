Getty
Endrick subito decisivo in Francia: goal all'esordio col Lione, sorride anche il Real Madrid
UN PRESTITO AZZECCATO
Endrick aveva segnato la sua ultima rete con la maglia di un club nell’aprile 2025, nel rocambolesco 4-4 tra il suo Real Madrid e la Real Sociedad. A sua discolpa, però, con Carlo Ancelotti trovava davvero poco spazio tra le fila dei Blancos.
Con l’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina, sembrava prospettarsi una svolta della sua carriera, ma alcuni infortuni hanno ostacolato il percorso del giovane talento brasiliano, percorso culminato - a dicembre - con un cartellino rosso nel finale di una partita di Liga contro il Celta Vigo.
Con la concorrenza agguerrita a Madrid, rappresentata da giocatori del calibro di Mbappé, Vinicius e Rodrygo, il suo trasferimento a titolo temporaneo sembrava la scelta più giusta ed il Lione ha subito affondato il colpo.
Il club francese non ha atteso un solo secondo, schierandolo titolare fin da subito nella sfida di Coupe de France contro il Lille. Endrick ha sfiorato il goal nei primi cinque minuti colpendo il palo, per poi trovare la rete tre minuti prima dell’intervallo, grazie a un perfetto assist di Tolisso che gli ha permesso di concludere con un preciso destro al volo.
Il brasiliano ha mostrato sicurezza per tutta la partita, prima di essere sostituito al 72° minuto, e sembra pronto a dimostrare tutto il suo valore in Francia.
SORRISO RITROVATO A LIONE
Al termine del match, ai microfoni di beIN Sports, Endrick ha dichiarato: "Sono molto felice, era la mia prima partita. La cosa più importante era passare il turno. È stata una partita difficile; sapevamo che erano avversari tosti. Ringrazio Dio per le occasioni che mi ha dato di segnare.
Sono molto felice di essere tornato in campo e di aver ritrovato il sorriso. È fantastico, molto meglio di quanto immaginassi. Posso scherzare con tutta la squadra; ho conosciuto bene tutti, parlo spagnolo e inglese. Mi sento a casa, sono molto felice, ringrazio lo staff, è davvero fantastico, ringrazio tutti".
"Voglio giocare in qualsiasi posizione, l'ho detto all'allenatore. Voglio aiutare giocando nel miglior modo possibile. Voglio aiutare la squadra e spero di fare ancora di più in futuro. Penso di averlo fatto stasera. Obiettivi? No. Voglio vincere e trionfare; i gol arriveranno. La cosa più importante è che la squadra deve vincere. Voglio aiutare la squadra in ogni modo. Voglio contribuire in ogni modo possibile. Vogliamo vincere tutto”.
FONSECA ENTUSIASTA DELLA PRESTAZIONE DI ENDRICK
Il tecnico del Lione, l'ex Milan Paulo Fonseca, che ha schierato Endrick come falso nove e gli ha dato carta bianca per muoversi in avanti, ha raccontato ai giornalisti di aver visto il suo nuovo acquisto avere un impatto immediato:
"Dopo una settimana con noi, non è stato facile, ma penso che sia stato molto positivo. Ha segnato, il che è importante. Penso che con il tempo migliorerà fisicamente e comprenderà meglio le intenzioni della squadra. Ma è molto positivo per un giocatore che non ha giocato molto. È molto esplosivo, molto veloce e forte nelle situazioni uno contro uno".
DAI MONDIALI AL RITORNO AL REAL MADRID: GLI OBIETTIVI DI ENDRICK
Endrick sa di dover dimostrare a tutto il mondo di essere pronto al grande salto di qualità, poiché punta a garantirsi un futuro da protagonista con la maglia del Real Madrid.
Il ritorno ai Blancos, però, non è il suo unico pensiero e in estate vuole strappare la prima convocazione in carriera ad un Mondiale, con il suo ex allenatore Ancelotti - ora al comando del Brasile - che lo osserva con certo interesse.
Ora starà al classe 2006 confermarsi e convincere il ct italiano di meritarsi un posto alla Coppa del Mondo di Canada, Messico e Stati Uniti.
