Endrick subito decisivo in Francia: goal all'esordio col Lione, sorride anche il Real Madrid

Al termine del match, ai microfoni di beIN Sports, Endrick ha dichiarato: "Sono molto felice, era la mia prima partita. La cosa più importante era passare il turno. È stata una partita difficile; sapevamo che erano avversari tosti. Ringrazio Dio per le occasioni che mi ha dato di segnare.

Sono molto felice di essere tornato in campo e di aver ritrovato il sorriso. È fantastico, molto meglio di quanto immaginassi. Posso scherzare con tutta la squadra; ho conosciuto bene tutti, parlo spagnolo e inglese. Mi sento a casa, sono molto felice, ringrazio lo staff, è davvero fantastico, ringrazio tutti".

"Voglio giocare in qualsiasi posizione, l'ho detto all'allenatore. Voglio aiutare giocando nel miglior modo possibile. Voglio aiutare la squadra e spero di fare ancora di più in futuro. Penso di averlo fatto stasera. Obiettivi? No. Voglio vincere e trionfare; i gol arriveranno. La cosa più importante è che la squadra deve vincere. Voglio aiutare la squadra in ogni modo. Voglio contribuire in ogni modo possibile. Vogliamo vincere tutto”.

