Pubblicità
Pubblicità
Endrick Lyon 2025-26Getty
Stefano Silvestri

Endrick si è lasciato il Real Madrid alle spalle: tripletta al Metz e impatto fulminante in Ligue 1

Il brasiliano è stato il protagonista assoluto della vittoria del Lione e sta già conquistando la Francia: nelle prime tre partite ha segnato quattro volte e fornito un assist.

Pubblicità

Probabilmente - anzi, sicuramente - aveva solo bisogno di cambiare aria. Perché il talento di Endrick è sempre stato evidente a tutti, sin da quando il gioiello brasiliano giocava in patria e incantava con la maglia del Palmeiras.

Quei tempi, i tempi belli dei primissimi anni della carriera, sono finalmente tornati al Lione. Ovvero la squadra che ha prelevato Endrick a gennaio, consentendogli di uscire - anche se solo in prestito - dalla gabbia dorata del Real Madrid.

La conferma di come Endrick stia vivendo una nuova vita in Ligue 1 si è avuta oggi contro il Metz: il giorno in cui il mancino ha trascorso la giornata più importante da quando gioca nel calcio europeo, realizzando una tripletta di alto livello.

  • FBL-FRA-LIGUE1-METZ-LYONAFP

    LA TRIPLETTA AL METZ

    Il Lione, che continua a stazionare nei piani alti della classifica di Ligue 1, si è imposto nettamente in territorio avversario: addirittura 5-2 si è conclusa la sfida a favore degli uomini di Paulo Fonseca, al momento quarti.

    Di queste cinque reti, tre le ha messe a segno proprio Endrick: le prime due su azione, l'ultima su calcio di rigore. Il brasiliano ha sia aperto che chiuso il tabellino, dando contorni quasi esagerati alla vittoria lionese.

    • Pubblicità

  • CHE IMPATTO

    L'esplosione di Endrick a Lione e in Ligue 1, insomma, si è verificata proprio a Metz. Ma era nell'aria già da diverse settimane, considerato come l'impatto iniziale del brasiliano fosse già stato decisamente positivo.

    Endrick aveva esordito in Coppa di Francia andando immediatamente a segno nel 2-1 in casa del Lille, ex squadra di Fonseca; poi aveva dato un ottimo contributo anche alla prima nel campionato francese, fornendo un assist per Abner nel 2-1 al Brest.

    I numeri, insomma, parlano chiaro: Endrick ha giocato tre partite con la maglia del Lione, segnando quattro volte e aggiungendo un assist al conto delle cose buone. Facile capire perché da quelle parti sia già un beniamino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL REAL MADRID OSSERVA

    A diversi chilometri di distanza da Metz, ma anche da Lione, il Real Madrid osserva i progressi di Endrick. Il cartellino del brasiliano continua a tutti gli effetti a essere di proprietà delle Merengues, che nelle scorse settimane lo hanno ceduto all'OL in prestito secco, senza alcuna opzione di riscatto inserita nell'accordo.

    La speranza di Endrick è chiara: riuscire a conquistare finalmente il Real, missione fallita sia con Carlo Ancelotti che dopo l'arrivo di Xabi Alonso. Con la maglia bianca il brasiliano ha collezionato 40 presenze complessive, segnando 7 volte.

  • LIONE INARRESTABILE

    Con Fonseca di nuovo in panchina, il Lione ha ricominciato a volare e ora non ha intenzione di fermarsi: fanno otto vittorie di fila tra tutte le competizioni per Endrick e compagni, che non solo aspirano a tornare in Champions League ma sono anche primi con l'Aston Villa nel girone di Europa League.

    L'ultima sconfitta risale allo scorso 7 dicembre, un mese e mezzo fa: 0-1 in casa del Lorient. La partita, ironia della sorte, in cui l'ex allenatore di Roma e Milan tornava a dirigere la squadra da bordocampo dopo la conclusione della squalifica. Endrick, per la cronaca, non c'era ancora.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Europa League
Lione crest
Lione
OL
PAOK Salonicco crest
PAOK Salonicco
PAO
0