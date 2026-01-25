Endrick si è lasciato il Real Madrid alle spalle: tripletta al Metz e impatto fulminante in Ligue 1

Probabilmente - anzi, sicuramente - aveva solo bisogno di cambiare aria. Perché il talento di Endrick è sempre stato evidente a tutti, sin da quando il gioiello brasiliano giocava in patria e incantava con la maglia del Palmeiras.

Quei tempi, i tempi belli dei primissimi anni della carriera, sono finalmente tornati al Lione. Ovvero la squadra che ha prelevato Endrick a gennaio, consentendogli di uscire - anche se solo in prestito - dalla gabbia dorata del Real Madrid.

La conferma di come Endrick stia vivendo una nuova vita in Ligue 1 si è avuta oggi contro il Metz: il giorno in cui il mancino ha trascorso la giornata più importante da quando gioca nel calcio europeo, realizzando una tripletta di alto livello.