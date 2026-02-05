Endrick ancora decisivo con il Lione: il talento del Real Madrid illumina, i numeri da quando è in Francia

La corsa del Lione verso la conquista della Coupe de France è proseguita questa settimana, grazie soprattutto all'istinto clinico del nuovo acquisto invernale Endrick. In un incontro teso degli ottavi di finale contro una squadra del Laval, la squadra della Ligue 1 ha vissuto una serata frustrante. Nonostante il dominio in termini di possesso palla e vantaggio territoriale, il risultato è rimasto in parità fino agli ultimi 10 minuti di gioco.

Il momento di ispirazione è finalmente arrivato all'80° minuto. Pavel Sulc, che ha sviluppato un'intesa crescente con il giovane brasiliano, ha fornito l'assist che ha permesso a Endrick di trovare uno spazio libero. Dimostrando la freddezza che ha convinto il Real Madrid ad assicurarsi i suoi servizi in così giovane età, Endrick ha scagliato un potente tiro di sinistro che non ha lasciato scampo al portiere del Laval. Il goal non solo ha portato la squadra alla vittoria per 2-0, ma ha anche rafforzato ulteriormente la reputazione dell'attaccante dopo il suo recente trasferimento in prestito.

Parlando nella zona mista dopo il fischio finale, Endrick ha subito sottolineato lo sforzo collettivo necessario per superare la resistenza degli avversari. "Sono molto felice di aver segnato", ha detto ai giornalisti. "È stato un gol molto importante per la squadra perché la partita era difficile. Stavamo spingendo, ma non riuscivamo a trovare lo spiraglio. Ho avuto questa occasione, l'ho sfruttata e mi sento bene. Non è stata una partita facile. È stata una partita in cui, secondo me, non abbiamo giocato bene".