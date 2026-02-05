Goal.com
Endrick ancora decisivo con il Lione: il talento del Real Madrid illumina, i numeri da quando è in Francia

Endrick continua a infiammare il calcio francese dopo le sue ultime prodezze con il Lione nella Coupe de France. Il giocatore in prestito dal Real Madrid ha segnato un goal decisivo contro il Laval.

Endrick si conferma in un grande momento di forma e in generale ha già dimostrato perché è considerato uno dei talenti in prospettiva più forti che ci siano e cosa aveva spinto il Real Madrid ad acquistarlo.

Il giovane attaccante brasiliano è stato ancora determinante con il Lione nella vittoria che ha portato la squadra allenata da Fonseca al turno successivo di Coppa. 

E con un Endrick così, il sogno di tornare a vincere un trofeo si fa sempre più grande. 

    La corsa del Lione verso la conquista della Coupe de France è proseguita questa settimana, grazie soprattutto all'istinto clinico del nuovo acquisto invernale Endrick. In un incontro teso degli ottavi di finale contro una squadra del Laval, la squadra della Ligue 1 ha vissuto una serata frustrante. Nonostante il dominio in termini di possesso palla e vantaggio territoriale, il risultato è rimasto in parità fino agli ultimi 10 minuti di gioco.

    Il momento di ispirazione è finalmente arrivato all'80° minuto. Pavel Sulc, che ha sviluppato un'intesa crescente con il giovane brasiliano, ha fornito l'assist che ha permesso a Endrick di trovare uno spazio libero. Dimostrando la freddezza che ha convinto il Real Madrid ad assicurarsi i suoi servizi in così giovane età, Endrick ha scagliato un potente tiro di sinistro che non ha lasciato scampo al portiere del Laval. Il goal non solo ha portato la squadra alla vittoria per 2-0, ma ha anche rafforzato ulteriormente la reputazione dell'attaccante dopo il suo recente trasferimento in prestito.

    Parlando nella zona mista dopo il fischio finale, Endrick ha subito sottolineato lo sforzo collettivo necessario per superare la resistenza degli avversari. "Sono molto felice di aver segnato", ha detto ai giornalisti. "È stato un gol molto importante per la squadra perché la partita era difficile. Stavamo spingendo, ma non riuscivamo a trovare lo spiraglio. Ho avuto questa occasione, l'ho sfruttata e mi sento bene. Non è stata una partita facile. È stata una partita in cui, secondo me, non abbiamo giocato bene".

    SUBITO RISCATTO

    La sua esultanza è stata particolarmente intensa e in seguito ha rivelato che le sue recenti prestazioni lo avevano lasciato ribollire di una frustrazione interiore che solo un goal poteva curare. La rabbia era diretta principalmente verso se stesso dopo la precedente partita del Lione, dove sentiva di aver deluso i suoi compagni di squadra.

    Il diciannovenne è stato sincero riguardo al peso emotivo che si portava dietro dalla partita contro il Lille, in cui il Lione aveva faticato a trovare il ritmo nonostante la vittoria per 1-0. "Quando ho segnato, ho liberato tutta la rabbia che avevo perché, come ho detto, per me non abbiamo giocato una buona partita, ma la cosa più importante è la vittoria", ha aggiunto.

    L'eccezionale inizio di Endrick in Francia lo ha visto segnare cinque goal in sole cinque presenze. Il suo arrivo a gennaio ha fornito al Lione un punto di riferimento fondamentale in attacco, trasformandolo in una delle squadre più pericolose del campionato.

  • UN SUPER INIZIO E IL PARAGONE CON BENZEMA

    Inevitabilmente, l'esplosivo inizio di Endrick al Lione ha suscitato paragoni con le ex icone del club, in particolare Karim Benzema. Anche la leggenda francese aveva fatto il suo ingresso trionfale al Lione prima di compiere il trasferimento storico al Real Madrid, lo stesso percorso che Endrick sta attualmente percorrendo al contrario durante il suo periodo di prestito. L'ex capitano dell'OL Cris ha recentemente alimentato questi paragoni, sottolineando che Endrick condivide una "personalità" simile e lo stesso istinto predatorio nell'area di rigore.

    Tuttavia, Endrick è determinato a uscire dall'ombra dei suoi predecessori. Pur nutrendo la massima stima per Benzema, ha chiarito che il suo obiettivo è costruire la propria eredità. "È fantastico per me, perché è un grande giocatore, un giocatore incredibile, che è stato il migliore al mondo. Ma no, Karim è davanti a me, è un grande giocatore. Sono molto felice di essere qui, di essere dove ha giocato Karim. E spero che possa finire bene la sua carriera, o giocare il più a lungo possibile".

    NUOVO TROFEO DOPO ANNI?

    L'impatto di Endrick è stato il catalizzatore di una significativa inversione di tendenza nelle sorti del Lione. Dopo aver superato la finestra di mercato invernale, il club si trova ora di fronte all'opportunità di porre fine al proprio digiuno di trofei. La vittoria sul Laval lo ha proiettato nei quarti di finale della Coupe de France, una competizione che ora rappresenta la sua migliore possibilità di conquistare un titolo importante in questa stagione.

    Il Lione attende ora il suo prossimo avversario nel sorteggio dei quarti di finale di giovedì, con la squadra piena di fiducia dopo essersi assicurata un posto tra le prime otto. Se Endrick, in prestito dal Real Madrid, riuscirà a continuare la sua straordinaria serie di un goal a partita, il percorso del Lione verso una potenziale finale potrebbe essere la storia determinante della stagione calcistica francese.

