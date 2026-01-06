Endrick e il consiglio di Ancelotti di lasciare il Real Madrid: svelato perché ha scelto il Lione

Quando si è trattato di scegliere una destinazione, Endrick non ha avuto difficoltà a trovare pretendenti. Secondo quanto riferito, club della Premier League e della Serie A stavano monitorando la sua situazione, ma alla fine è stato il Lione ad aggiudicarsi la partita. Il fattore chiave, secondo il giocatore, è stata la presenza dell'allenatore Paulo Fonseca.

Endrick si unisce al Lione, squadra in crescita sotto la guida del tecnico portoghese e attualmente al quinto posto in Ligue 1, a soli due punti dal terzo posto in Champions League. L'opportunità di lavorare con un allenatore che parla la sua lingua e comprende la sua cultura calcistica è stata determinante.

"Il fatto che lo staff tecnico sia portoghese è un'ottima cosa, perché sono già stato allenato da un tecnico portoghese, Abel Ferreira, al Palmeiras", ha detto. "È un bene per me, perché so come lavorano. È stato un punto a favore".

È stato sotto la guida di Ferreira che Endrick ha fatto il suo ingresso sulla scena calcistica brasiliana, ed evidentemente vede delle somiglianze nell'approccio intenso e tattico di Fonseca. La familiarità nella comunicazione sarà fondamentale per lui, che punta a partire subito con il piede giusto in un nuovo campionato, sapendo che Ancelotti lo osserverà da lontano in ogni momento.