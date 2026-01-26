En-Nesyri è saltato, Spalletti lancia un messaggio chiaro dopo Juventus-Napoli: "A volte serve uno come Hojlund"

Se le cose in campo vanno decisamente meglio, il mercato della Juventus a gennaio non decolla.
Arrivati a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale Spalletti non ha ancora avuto i rinforzi sperati. L'arrivo di En-Nesyri, nonostante il blitz di Ottolini in Turchia, pare infatti definitivamente sfumato.
Il tecnico davanti ai microfoni ha abbozzato sottolineando come, oltre a David e Openda, in rosa disponga di un altro giocatore che potrebbe fare il centravanti ovvero Weston McKennie.
Poi però lo stesso Spalletti ha ribadito come alla sua Juventus servirebbe "uno come Hojlund". Il messaggio alla società, insomma, è chiaro: un altro attaccante sarebbe gradito.