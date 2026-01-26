En-Nesyri è saltato, Spalletti lancia un messaggio chiaro dopo Juventus-Napoli: "A volte serve uno come Hojlund"

Spalletti, come detto, davanti ai microfoni non ha fatto drammi per il mancato arrivo di En-Nesyri.

Il tecnico intanto si gode la crescita di Jonathan David e lancia nel ruolo Weston McKennie, che d'altronde è spesso uno dei bianconeri più pericolosi nell'area avversaria.

"En-Nesyri saltato? McKennie è un attaccante centrale perfetto, ve lo farò vedere: è uno dei più forti a fare il centravanti, perché attacca la profondità come pochi e gioca per farsi dire bravo prendendo delle decisioni importanti" ha sottolineato Spalletti.

Complimenti anche per David, autore del goal che ha sbloccato Juventus-Napoli e ormai titolare inamovibile: "David è un calciatore forte,che stasera ci ha fatto vedere di saper reggere botta in area, dove ci sono spazi tolti agli avversari e istanti da sfruttare. Ha fatto un gran goal, da attaccante vero".