Empoli-Venezia dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Empoli vs Venezia

Empoli-Venezia è valida per la 33ª giornata di Serie A: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Empoli e Venezia, nel turno di Pasqua valido per la 33ª giornata di Serie A, si giocano una buona parte delle rispettive chances salvezza.

Incrocio in coda delicatissimo quello tra toscani e lagunari, appaiate tra terzultimo e penultimo posto in classifica a 24 punti e che in questo momento sarebbero retrocesse.

Ecco perché si può parlare di un simil spareggio, con l'obiettivo per entrambe di centrare una vittoria che aumenterebbe le chances di permanenza nel massimo campionato della squadra di D'Aversa o di quella allenata da Di Francesco.

Tutto su Empoli-Venezia: canale tv, formazioni e dove vederla in diretta streaming.