Emery e l'Aston Villa sognano il primo posto: la 'vendetta' in casa dell'Arsenal può ribaltare la Premier League

Proprio come David Moyes ha scoperto che succedere a Sir Alex Ferguson al Manchester United non era affatto il lavoro affascinante che sembrava, Emery è stato il capro espiatorio dell'Arsenal quando nel 2018 hanno deciso di porre fine ai 22 anni di permanenza di Arsene Wenger nel nord di Londra. La rosa dei Gunners era più debole di quella delle altre cinque grandi rivali, in particolare in difesa, dove giocatori come Shkodran Mustafi, Sokratis e Sead Kolasinac erano considerati dei pilastri, mentre la decisione del club di distribuire il potere tra vari ruoli piuttosto che affidarsi al capriccio dell'allenatore ha causato alcuni problemi iniziali.

Una squadra sbilanciata, che faceva affidamento sui goal di Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette, ha chiuso al quinto posto in Premier League nell'unica stagione completa di Emery, perdendo la possibilità di finire tra le prime quattro nella fase finale. È stata anche sconfitta per 4-1 dal Chelsea nella finale di Europa League, una competizione che si diceva fosse il pane quotidiano del nuovo allenatore.

L'atmosfera era tesa. La scarsa padronanza iniziale della lingua inglese da parte di Emery, unita alla strana composizione della rosa, ai disordini ai vertici e alle esigenze generali dell'Arsenal come club, ha reso la situazione disastrosa. Il fatto che gran parte del suo budget estivo 2019 sia stato speso per Nicolas Pepe, allora acquisto record del club e non ancora collaudato se non per un anno al Lille, ha solo complicato le cose.

L'Arsenal ha iniziato malissimo la stagione 2019-20 e Emery è stato finalmente sollevato dal suo incarico il 29 novembre. È stato sostituito in pianta stabile dall'assistente del Manchester City ed ex capitano dei Gunners Mikel Arteta, che aveva sostenuto un colloquio per il posto quando Wenger se n'era andato, ma, per uno scherzo del destino, aveva ottenuto una tregua quando il posto era andato invece a un altro spagnolo.