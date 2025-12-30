Pubblicità
Unai Emery Arsenal revengeGOAL

Emery e l'Aston Villa sognano il primo posto: la 'vendetta' in casa dell'Arsenal può ribaltare la Premier League

Unai Emery punta a battere a domicilio l'Arsenal, da cui fu esonerato: in caso di 'vendetta' all'Emirates, l'allenatore spagnolo porterebbe l'Aston Villa al primo posto della Premier League.

Finora, a metà stagione, ci sono state tante storie avvincenti che hanno intrattenuto il mondo. Il crollo inspiegabile del Liverpool dopo aver vinto il titolo e aver speso oltre 400 milioni di sterline in estate. Il notevole ritorno del Sunderland nella massima serie dopo quasi un decennio di assenza. Qualunque cosa stia succedendo al Manchester United. E poi c'è l'Aston Villa.

La serie di cinque partite senza vittorie dei Villans, con un solo goal segnato in quel periodo, ha indotto tutti a pensare che si trattasse di un anno di transizione. Eppure eccoli qui, a inserirsi a pieno titolo nella corsa al titolo, vincendo le ultime 11 partite consecutive in tutte le competizioni e perdendo punti solo una volta in Premier League da quando hanno ottenuto la loro prima vittoria a settembre.

Il merito va in gran parte all'allenatore Unai Emery, salutato come un "genio tattico" dall'attaccante Ollie Watkins per le sue modifiche durante la vittoria in rimonta di sabato in trasferta contro il Chelsea. Ora, lo spagnolo punta alla vittoria nella casa della sua ex squadra, l'Arsenal, con la possibilità di raggiungere il primo posto in classifica a pari punti. Considerando la recente storia di Emery, che ha avuto la meglio sui Gunners, e l'incredibile serie positiva dell'Aston Villa, è un risultato sicuramente realistico.

  • FBL-EUR-C3-ARSENAL-FRANKFURTAFP

    EMERY FLOP ALL'ARSENAL

    Proprio come David Moyes ha scoperto che succedere a Sir Alex Ferguson al Manchester United non era affatto il lavoro affascinante che sembrava, Emery è stato il capro espiatorio dell'Arsenal quando nel 2018 hanno deciso di porre fine ai 22 anni di permanenza di Arsene Wenger nel nord di Londra. La rosa dei Gunners era più debole di quella delle altre cinque grandi rivali, in particolare in difesa, dove giocatori come Shkodran Mustafi, Sokratis e Sead Kolasinac erano considerati dei pilastri, mentre la decisione del club di distribuire il potere tra vari ruoli piuttosto che affidarsi al capriccio dell'allenatore ha causato alcuni problemi iniziali.

    Una squadra sbilanciata, che faceva affidamento sui goal di Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette, ha chiuso al quinto posto in Premier League nell'unica stagione completa di Emery, perdendo la possibilità di finire tra le prime quattro nella fase finale. È stata anche sconfitta per 4-1 dal Chelsea nella finale di Europa League, una competizione che si diceva fosse il pane quotidiano del nuovo allenatore.

    L'atmosfera era tesa. La scarsa padronanza iniziale della lingua inglese da parte di Emery, unita alla strana composizione della rosa, ai disordini ai vertici e alle esigenze generali dell'Arsenal come club, ha reso la situazione disastrosa. Il fatto che gran parte del suo budget estivo 2019 sia stato speso per Nicolas Pepe, allora acquisto record del club e non ancora collaudato se non per un anno al Lille, ha solo complicato le cose.

    L'Arsenal ha iniziato malissimo la stagione 2019-20 e Emery è stato finalmente sollevato dal suo incarico il 29 novembre. È stato sostituito in pianta stabile dall'assistente del Manchester City ed ex capitano dei Gunners Mikel Arteta, che aveva sostenuto un colloquio per il posto quando Wenger se n'era andato, ma, per uno scherzo del destino, aveva ottenuto una tregua quando il posto era andato invece a un altro spagnolo.

  • FBL-EUR-C3-ARSENAL-VILLARREALAFP

    EUROPA LEAGUE 'LESSON'

    Emery è tornato al lavoro in tempo per la stagione 2020-21, tornando in Spagna con il Villarreal, il suo primo incarico nel suo paese natale in quattro anni dopo le esperienze infruttuose con l'Arsenal e il Paris Saint-Germain. Le stelle si sono allineate quando il Sottomarino Giallo è stato sorteggiato per affrontare i nuovi Gunners di Arteta nelle semifinali dell'Europa League di quella stagione.

    Dopo aver sfiorato la zona retrocessione a Natale, l'Arsenal ha mostrato nella seconda metà della stagione il potenziale che avrebbe realizzato negli anni a venire, mettendo insieme alcune serie di vittorie e tornando alla filosofia basata sul possesso palla dei tempi di Wenger. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente per battere il re dell'Europa League Emery, il cui Villarreal ha prevalso per 2-1 nella somma dei due incontri e ha condotto per tutti i minuti tranne cinque dell'intera sfida.

    Emery non ha fatto alcun riferimento alla vendetta sull'Arsenal dopo la partita di ritorno, anche se deve essere stato felice di aver avuto la meglio sulla sua ex squadra. "Sono molto orgoglioso, sappiamo che la partita era molto importante per noi e l'Arsenal è una squadra molto forte, ma dovevamo fare il nostro lavoro come abbiamo fatto stasera e nella partita di andata a Villarreal e penso che ce lo meritiamo", ha detto, con un inglese leggermente più coerente rispetto a quando allenava nel Paese la prima volta. "Penso che abbiamo giocato una partita molto seria, sicuramente con grandi prestazioni e aiutandoci a vicenda. Penso che la partita di andata a Villarreal sia stata molto importante per noi e oggi penso che abbiamo lavorato molto bene e difeso molto bene. A volte, con il possesso palla, abbiamo controllato e abbiamo preso alcune opzioni in attacco per segnare i goal. Ma in realtà le migliori occasioni per segnare le hanno avute loro".

    Il Villarreal ha poi battuto il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer in finale ai rigori, mentre l'Arsenal non ha ancora vinto un trofeo dall'agosto 2020, quando ha battuto il Chelsea nell'unica finale di FA Cup giocata a porte chiuse.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALAFP

    L'ASCESA DELL'ASTON VILLA

    Quando Emery tornò in Inghilterra nell'autunno del 2022 con l'Aston Villa, era ormai risaputo che sentiva di avere un conto in sospeso con l'Inghilterra. Dodici mesi prima aveva rifiutato un'offerta del Newcastle, prima che i nuovi proprietari sauditi del PIF assumessero Eddie Howe, suggerendo che non c'era una "visione chiara" al St James' Park.

    Con l'Aston Villa, invece, la storia era diversa. "Le opportunità arrivano, come quella che ho avuto qui quando sono arrivato. E quando ho visto questa, ho capito che dovevo coglierla", ha detto Emery nella sua conferenza stampa finale al Villarreal, mentre si preparava a lasciare la squadra che occupava il 16° posto in Premier League. "È una nuova sfida sportiva, un progetto sportivo diverso. Anche questo club ha un progetto sportivo molto interessante e potrò prendere decisioni insieme a persone a me molto vicine".

    Il messaggio era chiaro. Al Villa, Emery avrebbe avuto una maggiore autonomia rispetto a quella che aveva mai avuto all'Arsenal, dove era solo un ingranaggio di un sistema non ancora collaudato, o al Newcastle, che non sapeva ancora bene cosa fosse. I risultati si sono visti quasi immediatamente, con la squadra del West Midlands che ha concluso la stagione al settimo posto, qualificandosi per la Conference League.

    Il primo incontro di Emery contro l'Arsenal in campionato si è concluso con una sconfitta straziante. Arteta aveva ormai trasformato i Gunners non solo in contendenti al titolo della Premier League, ma anche in chiari favoriti. La vittoria per 4-2 dell'Arsenal al Villa Park nel febbraio 2023, con due goal nei minuti di recupero, li ha portati in testa alla classifica, dove sarebbero rimasti fino alla 34ª giornata.

    Il campo di gioco si era livellato un po' di più quando l'Aston Villa ha ospitato nuovamente l'Arsenal nel dicembre 2023, quando gli uomini di Emery hanno battuto sia i Gunners che il Manchester City per 1-0 in quattro giorni, consolidando la loro posizione tra le prime tre, non troppo dissimile dalla classifica attuale.

  • Arsenal FC v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    VILLANS IN CHAMPIONS, IL CITY BEFFA L'ARSENAL

    L'Arsenal di quell'inverno non aveva ancora raggiunto il massimo della forma. La sconfitta al Villa Park diede il via a una serie di una sola vittoria in cinque partite, che li fece scendere al terzo posto in classifica. Ma i Gunners da gennaio a maggio 2024 furono quasi impeccabili. In 18 partite di Premier League, registrarono 16 vittorie. Le due in cui non riuscirono a vincere, tuttavia, li perseguiteranno fino a quando non vinceranno nuovamente il titolo.

    Il 31 marzo, l'Arsenal ha pareggiato 0-0 in trasferta contro il City. C'era molta pressione su Arteta affinché cercasse di vincere quella partita da sei punti, ma dividere un punto non era la fine del mondo, purché lo avessero recuperato altrove. Non aver battuto il Villa due settimane dopo ha reso impossibile finire al primo posto.

    Una brillante prestazione nel primo tempo non ha portato a nessun goal per l'Arsenal, che ha spinto e spinto fino a quando, all'84° minuto, Leon Bailey ha sbloccato il risultato dall'altra parte del campo. Pochi istanti dopo, Watkins ha chiuso la partita, superando l'ex compagno di squadra del Brentford David Raya e assicurando tre punti preziosi sia per il titolo che per la corsa alla zona Champions.

    L'Aston Villa ha superato il Tottenham di due punti conquistando l'ultimo posto disponibile in Champions League. L'Arsenal ha perso il titolo per due punti a favore del City. I margini minimi hanno favorito Emery.

  • Arsenal FC v Aston Villa FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'ULTIMO ARSENAL-ASTON VILLA

    Quando il calendario è arrivato alla stagione 2024-25, era difficile negare che ci fosse un po' di tensione tra Arsenal e Villa, anche a causa della storia di Emery. Il trionfo per 2-0 dei londinesi del nord al Villa Park nella seconda settimana della campagna sembrava aver esorcizzato alcuni demoni, ma si è rivelato un falso inizio per un anno segnato da regressioni e infortuni.

    Anche allora, l'Aston Villa è riuscito a rendere utile un'altra trasferta all'Emirates Stadium. L'Arsenal è andato in vantaggio di due goal all'inizio del secondo tempo dell'incontro del gennaio 2025, ma i goal consecutivi di Youri Tielemans e dell'ex Gunner Watkins hanno permesso all'Aston Villa di strappare un punto.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALAFP

    BUENDIA AL 95'

    Le prove crescenti che Emery fosse la kryptonite dell'Arsenal di Arteta sono diventate quasi innegabili all'inizio di questo mese. L'Arsenal è tornato al Villa Park con l'obiettivo di aumentare il proprio vantaggio in classifica, ma questa volta ha subito una sconfitta nelle circostanze più strazianti.

    La partita era in perfetto equilibrio sull'1-1 ed entrambe le squadre stavano lottando per ottenere la vittoria. Noni Madueke è andato vicino al goal per gli ospiti, colpendo la rete laterale nei minuti di recupero, prima di un finale spettacolare davanti alla tribuna Holte End. La difesa dell'Arsenal, solitamente molto solida, non è riuscita a liberare l'area e, dopo quello che è sembrato il milionesimo tentativo in pochi secondi, il tiro al volo di Emiliano Buendia ha superato Raya. Il cronometro segnava 94:02.

    Emery ha esultato di gioia a bordo campo. Questa è stata la sua quarta vittoria su otto contro Arteta, una percentuale di vittorie superata solo da Arne Slot, Pep Guardiola e Jurgen Klopp tra gli allenatori che lo hanno affrontato più volte.

    "È stato piuttosto crudele il modo in cui abbiamo perso", ha detto Arteta, riflettendo sulla sconfitta di lunedì. "Rivedremo la partita. Ho alcune idee e cose che dobbiamo migliorare".

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALAFP

    EMERY-ARSENAL, DIVORZIO UTILE A TUTTI

    I vari trionfi di Emery a spese dell'Arsenal da quando è stato licenziato dai vertici dell'Emirates Stadium hanno aperto la strada a una narrazione che complica la storia. È stato suggerito che i Gunners avrebbero semplicemente dovuto mantenere la loro scelta post-Wenger e tutto si sarebbe magicamente risolto.

    La verità è che sia l'Arsenal che Emery avevano bisogno di quell'esperienza umiliante per crescere. Semmai, Emery ha reso la vita molto più facile ad Arteta. Ha subito il crollo immediato della nuova era, ha preso in mano una squadra così disastrosa che ci sono volute tre stagioni ad Arteta per liberarsi della mediocrità dell'ottavo posto. Sono stati venduti circa 49.000 biglietti per l'ultima partita di Emery come allenatore dell'Arsenal, una sconfitta in casa contro l'Eintracht Francoforte, ma testimoni oculari sostengono che il pubblico fosse probabilmente la metà di quella cifra.

    Questo ha permesso a Emery di ritrovare se stesso al Villarreal e ha aperto le porte all'Arsenal per intraprendere una vera e propria ricostruzione con l'allenatore più giovane che avevano sempre avuto in mente. Sia gli allenatori che i club hanno potuto prosperare grazie al livello di fiducia che si sono guadagnati e al controllo che è stato loro concesso. In questo modo tutti ne escono vincitori.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-ASTON VILLAAFP

    ALL'EMIRATES PER LA 'DODICESIMA'

    Se però il Villa dovesse uscire nuovamente vincitore dall'Emirates Stadium, il clamore intorno a questa storia tornerebbe a crescere. Una vittoria degli ospiti li porterebbe a pari punti con l'Arsenal, anche se con una differenza reti nettamente inferiore, e lascerebbe la porta aperta al City per conquistare la vetta della classifica quando si recherà a Sunderland il giorno di Capodanno.

    Watkins, spesso killer dell'Arsenal, è tornato in forma dopo aver segnato la doppietta che sabato ha affossato il Chelsea. Nel pomeriggio, i Gunners hanno strappato una vittoria per 2-1 contro il Brighton, durante la quale i tifosi sono diventati sempre più nervosi e si sono sentiti sollevati solo al fischio finale.

    Quindi, una delle domande principali per martedì sera è questa: chi affronta questa partita con meno timori? L'Arsenal, il cui pubblico sta diventando nuovamente nervoso al primo segno di difficoltà, o l'Aston Villa, che solo tre mesi fa si chiedeva se questo ciclo della sua storia moderna fosse completamente finito?

    La ricerca della dodicesima vittoria consecutiva da parte dell'Aston Villa sarà affrontata a testa alta. Se ci riusciranno, Emery non potrà più negare le credenziali della sua squadra per il titolo. Questo aggiungerebbe sicuramente un ulteriore tocco di pepe a una stagione già avvincente.

