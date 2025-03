Emergenza o grande opportunità? Le conseguenze degli infortuni di Davies e Upamecano per il Bayern Monaco verso l'Inter

Per mesi senza Alphonso Davies, per settimane senza Dayot Upamecano: come reagisce il Bayern Monaco al doppio infortunio?

Di solito, il Bayern Monaco comunica gli infortuni dei suoi giocatori sul proprio sito web in modo sobrio, con poche parole e senza valutazioni dettagliate. Questa volta è stato diverso, e ciò dimostra la portata del doppio shock. Tre paragrafi, compresa una dichiarazione del direttore sportivo Max Eberl, componevano il comunicato che i bavaresi hanno pubblicato mercoledì 26 marzo. Alphonso Davies è stato costretto a lasciare il campo dopo soli dodici minuti nella notte tra domenica e lunedì nella sfida tra Canada e Stati Uniti. Inizialmente non c'era grande preoccupazione, ma un ulteriore esame a Monaco ha rivelato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il terzino sinistro sarà operato e resterà fuori per mesi. La stagione è sicuramente finita per Davies, ma potrebbe anche perdere l'inizio della prossima. Upamecano è fuori gioco per diverse settimane a causa un problema all'articolazione del ginocchio sinistro, ma potrebbe tornare a inizio maggio. Domenica, il difensore centrale aveva giocato per 120 minuti con la Francia nei quarti di finale della Nations League, che ha vinto ai rigori contro la Croazia. L'articolo prosegue qui sotto