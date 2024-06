Emanuele Valeri è il primo rinforzo del Parma: perché non giocherà con la Lazio

Promosso sposo dei biancocelesti, il terzino sinistro arriva a Parma a parametro zero: è reduce da mezza stagione al Frosinone.

Neopromosso in Serie A, il Parma sta per concludere il suo primo acquisto: è fatta per Emanuele Valeri, terzino o esterno sinistro a tutta fascia classe 1998.

Secondo Sky, l'operazione è in chiusura: appena pochi dettagli separano Valeri dal Parma, ma l'affare può definirsi concluso.

Nella stagione appena conclusa, Valeri ha indossato due maglie: prima quella della Cremonese e poi quella del Frosinone, con cui non è riuscito a evitare una bruciante retrocessione in Serie B.