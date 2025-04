Elmas ritrova il Napoli da ex: da uomo Scudetto a ostacolo per gli azzurri

Napoli-Torino vede Eljif Elmas tornare al 'Maradona' da ex: il macedone, protagonista nell'anno del tricolore, in granata si è ritrovato.

Da talismano a scoglio da superare.

Eljif Elmas si ripresenta al 'Maradona' indossando i panni dell'ex, pronto a metter piede per la prima volta nello stadio che lo ha visto laurearsi Campione d'Italia.

Napoli-Torino è anche e soprattutto la partita del macedone, protagonista ad intermittenza in azzurro ma da applausi durante il picco massimo del ciclo vissuto sotto al Vesuvio.

Strano immaginare come la corsa Scudetto della squadra che lo ha portato in Serie A, adesso, passi anche per il centrocampista tuttofare risbocciato in granata.