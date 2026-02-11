Getty
Elliot Anderson o Adam Wharton al Manchester United? L'ex stella dei Red Devils sceglie il centrocampista con "personalità" come prima scelta per sostituire Casemiro, in partenza quest'estate.
Il centrocampo alla ricerca di dominare i piani di trasferimento del Man Utd
Lo United aveva preso in considerazione l'acquisto di un centrocampista la scorsa estate, ma alla fine ha deciso di concentrarsi sul rinnovamento dell'attacco, spendendo oltre 200 milioni di sterline per ingaggiare Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko, oltre al portiere Senne Lammens. Il centrocampo sarebbe stato comunque l'area di maggiore interesse in vista della prossima stagione, ma la ricerca di un nuovo centrocampista è ora ancora più urgente, vista la partenza di Casemiro.
Il brasiliano ha immediatamente rafforzato i Red Devils quando è arrivato dal Real Madrid nel 2022 per 70 milioni di sterline, dopo che la squadra aveva avuto un inizio di stagione da incubo sotto la guida del nuovo allenatore Erik ten Hag. Casemiro ha aiutato lo United a finire terzo in quella stagione e a vincere la Carabao Cup, ma ha vissuto una seconda stagione difficile, che ha portato Jamie Carragher a dichiarare che il suo tempo ai massimi livelli era finito.
Casemiro ha messo a segno un'impressionante inversione di tendenza nell'ultimo anno, rendendo difficile per lo United trovare un sostituto per il cinque volte vincitore della Champions League e capitano del Brasile.
Hargreaves nomina Anderson come obiettivo principale del Manchester United
L'ex centrocampista dello United Owen Hargreaves ha elogiato Casemiro per aver smentito critici come Carragher dopo aver ricevuto "un disprezzo fuori scala". E ritiene che il centrocampista del Nottingham Forest Anderson sia il candidato principale per sostituire Casemiro all'Old Trafford.
Il commentatoredi TNT Sports Hargreaves ha dichiarato a GOAL: "Adam Wharton è un ottimo giocatore. È molto intelligente e vede il gioco un po' più velocemente della maggior parte dei giocatori. Gioca di prima, ma Elliot ha un profilo diverso. Elliot è un po' più grosso, forse un po' più aggressivo, quindi penso che siano entrambi giovani giocatori di grande talento.
"Penso che Elliot abbia probabilmente un vantaggio in questo momento, perché è forse un po' più fisico, ma credo che Adam sia un ragazzo che potrebbe giocare con chiunque perché è molto intelligente".
Anderson ha una "personalità" simile a quella di Rice.
Hargreaves ha paragonato Anderson a Declan Rice e ritiene che l'ex centrocampista del Newcastle, che da settembre affianca Rice nel centrocampo dell'Inghilterra, abbia le caratteristiche giuste per avere successo allo United.
"Mi ricorda un po' Declan, nel senso che gli sono state date delle opportunità e lui le sta sfruttando al meglio. È un giocatore giovane, sta crescendo rapidamente e migliorando continuamente. Ha stazza, ha talento, ha tutto. Quello che mi piace di Elliot è che sembra avere personalità.
"Ed è quello che serve quando le cose si fanno difficili, perché non si tratta solo di essere un buon giocatore. Si tratta piuttosto di riuscire a gestire le aspettative che derivano dal giocare in un club come il Man United. È una di quelle cose che non si possono sapere, che non si vedono nei dati e nei rapporti degli scout. Sembra avere la grinta giusta".
Anderson spera di aiutare il Forest a battere il Wolverhampton mercoledì in una partita cruciale per evitare la retrocessione. È una delle 10 partite di Premier League di questa settimana che saranno trasmesse in diretta su TNT Sports.
Carrick ha ragione a far "guardare e imparare" a Sesko
Benjamin Sesko ha preservato l'imbattibilità iniziale di Carrick con lo United strappando un pareggio per 1-1 al West Ham con un gol al 96° minuto. È stato il secondo gol all'ultimo respiro in tre partite per il calciatore della nazionale slovena, dopo quello decisivo al 94° minuto contro il Fulham. Ha segnato sette gol in totale dal suo trasferimento per 74 milioni di sterline dal RB Salzburg la scorsa estate, anche se non ha ancora mai giocato da titolare sotto la guida di Carrick.
Hargreaves ha elogiato il modo in cui Carrick ha gestito Sesko, sottolineando che lo United ha sempre inserito gradualmente i giovani attaccanti piuttosto che buttarli subito nella mischia.
Ha spiegato: "Penso che la cosa migliore da fare per un giovane giocatore come lui, anche se hai pagato molto per averlo, sia lasciarlo osservare e imparare. È quello che si faceva una volta, 10 anni fa. Sai, un ragazzo come Sesko sarebbe stato il quarto attaccante in un grande club. Il Manchester United aveva Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e Ole Gunnar Solskjaer. [Prima di allora] Teddy Sheringham, Andy Cole e Dwight Yorke.
E poi c'era un ragazzo giovane che imparava il mestiere. Noi avevamo Danny Welbeck. Stava emergendo, aveva 18 anni ed era probabilmente il nostro quinto attaccante quando abbiamo vinto il campionato. Si allenava con noi ogni giorno e imparava tantissimo. Metterlo in campo a 18, 19 o 20 anni come hanno fatto con Marcus Rashford, Anthony Martial e Rasmus Hojlund, che ora se n'è andato, non credo sia positivo per la loro crescita.
"Quando la squadra non va bene, sono loro a subire tutta la pressione. E penso che avere Sesko e dirgli 'Guarda dalla panchina, entra negli ultimi 25 minuti e avrai le tue occasioni...' E guarda, non è una coincidenza che stia avendo successo. So che gli agenti e i giocatori dicono 'Voglio giocare, voglio giocare'. Beh, forse non sei pronto per farlo. Quindi [Carrick dice] 'Impara come funzionano le cose, ti aiuterò. Sono qui da 20 anni, ho visto tutto questo, fidati di me'. E sta funzionando".
