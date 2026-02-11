Elliot Anderson o Adam Wharton al Manchester United? L'ex stella dei Red Devils sceglie il centrocampista con "personalità" come prima scelta per sostituire Casemiro, in partenza quest'estate.

Benjamin Sesko ha preservato l'imbattibilità iniziale di Carrick con lo United strappando un pareggio per 1-1 al West Ham con un gol al 96° minuto. È stato il secondo gol all'ultimo respiro in tre partite per il calciatore della nazionale slovena, dopo quello decisivo al 94° minuto contro il Fulham. Ha segnato sette gol in totale dal suo trasferimento per 74 milioni di sterline dal RB Salzburg la scorsa estate, anche se non ha ancora mai giocato da titolare sotto la guida di Carrick.

Hargreaves ha elogiato il modo in cui Carrick ha gestito Sesko, sottolineando che lo United ha sempre inserito gradualmente i giovani attaccanti piuttosto che buttarli subito nella mischia.

Ha spiegato: "Penso che la cosa migliore da fare per un giovane giocatore come lui, anche se hai pagato molto per averlo, sia lasciarlo osservare e imparare. È quello che si faceva una volta, 10 anni fa. Sai, un ragazzo come Sesko sarebbe stato il quarto attaccante in un grande club. Il Manchester United aveva Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e Ole Gunnar Solskjaer. [Prima di allora] Teddy Sheringham, Andy Cole e Dwight Yorke.

E poi c'era un ragazzo giovane che imparava il mestiere. Noi avevamo Danny Welbeck. Stava emergendo, aveva 18 anni ed era probabilmente il nostro quinto attaccante quando abbiamo vinto il campionato. Si allenava con noi ogni giorno e imparava tantissimo. Metterlo in campo a 18, 19 o 20 anni come hanno fatto con Marcus Rashford, Anthony Martial e Rasmus Hojlund, che ora se n'è andato, non credo sia positivo per la loro crescita.

"Quando la squadra non va bene, sono loro a subire tutta la pressione. E penso che avere Sesko e dirgli 'Guarda dalla panchina, entra negli ultimi 25 minuti e avrai le tue occasioni...' E guarda, non è una coincidenza che stia avendo successo. So che gli agenti e i giocatori dicono 'Voglio giocare, voglio giocare'. Beh, forse non sei pronto per farlo. Quindi [Carrick dice] 'Impara come funzionano le cose, ti aiuterò. Sono qui da 20 anni, ho visto tutto questo, fidati di me'. E sta funzionando".