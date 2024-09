El Shaarawy 'nuovo' oro della Roma: jolly ideale per Juric

Smaltiti i problemi fisici, Stephan El Shaarawy si è ripreso la Roma: il 'Faraone' rappresenta un'opzione preziosa per il gioco di Juric.

Contratto in scadenza, infortuni. In due giornate Stephan El Shaarawy ha seppellito le incertezze, tornando protagonista e candidandosi ad arma preziosa per la Roma di Ivan Juric.

Il 'Faraone', stimato a Trigoria e importante per lo spogliatoio, con una condizione ritrovata può anche fornire al neo tecnico giallorosso più soluzioni dal punto di vista tattico.

Non è un caso se anche Daniele De Rossi, colui che venendo esonerato ha inconsapevolmente scatenato il putiferio, una volta ristabilitosi ha subito gettato nella mischia il 92 dall'inizio nel match di Marassi col Genoa (rivelatosi la deadline dell'esperienza di Capitan Futuro al timone della Lupa).

Dove può giocare El Shaarawy nella Roma di Juric? Col passare degli anni, grazie all'esperienza maturata, l'ex Milan si sta rivelando a proprio agio anche lontano dalla porta.