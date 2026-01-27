El Hadj Malick Cissé al Milan, chi è il difensore classe 2008: dove giocava, caratteristiche e ruolo e il piano con il Milan Futuro di Oddo

El Hadj Malick Cissé è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il club rossonero ha deciso di anticipare la folta concorrenza rappresentata da Barcellona, Lipsia, Burnley e Ipswich Town, club che lo hanno visionato in occasione degli stage svolti tra Inghilterra e Catalogna.

Prodotto della Be Sport Academy di Dakar, società che nel 2024 ha avviato una partnership diretta con il Barcellona per migliorare metodologia e formazione, Cissé arriva da un 2025 in cui si è imposto nella Coppa d’Africa U17 e nel Mondiale U17 disputato in Qatar, competizioni che hanno definitivamente acceso i riflettori sul suo nome.

Il Milan, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, punta a inserirlo nel progetto Milan Futuro di Massimo Oddo, riempiendo il vuoto tecnico lasciato dalla partenza dell’ex capitano Matteo Dutu verso la Dinamo Bucarest.