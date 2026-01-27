Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
El Hadji Malick CisséYoutube
Alessandro De Felice

El Hadj Malick Cissé al Milan, chi è il difensore classe 2008: dove giocava, caratteristiche e ruolo e il piano con il Milan Futuro di Oddo

Il difensore del 2008 della Be Sport Academy, seguito da Barcellona e Lipsia, è vicino al club rossonero: inizialmente sarà aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo.

Pubblicità

El Hadj Malick Cissé è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il club rossonero ha deciso di anticipare la folta concorrenza rappresentata da Barcellona, Lipsia, Burnley e Ipswich Town, club che lo hanno visionato in occasione degli stage svolti tra Inghilterra e Catalogna.

Prodotto della Be Sport Academy di Dakar, società che nel 2024 ha avviato una partnership diretta con il Barcellona per migliorare metodologia e formazione, Cissé arriva da un 2025 in cui si è imposto nella Coppa d’Africa U17 e nel Mondiale U17 disputato in Qatar, competizioni che hanno definitivamente acceso i riflettori sul suo nome. 

Il Milan, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, punta a inserirlo nel progetto Milan Futuro di Massimo Oddo, riempiendo il vuoto tecnico lasciato dalla partenza dell’ex capitano Matteo Dutu verso la Dinamo Bucarest.

  • I PROVINI IN INGHILTERRA E SPAGNA

    Nato il 5 gennaio 2008, Cissé è cresciuto nella Be Sport Academy di Dakar, realtà senegalese nota per la produzione di giovani talenti e per la collaborazione tecnica avviata nel 2024 con il Barcellona.

    Proprio il Barça, insieme al Lipsia, è stato uno dei principali concorrenti del Milan per il suo cartellino, mentre in Inghilterra Burnley e Ipswich Town lo avevano già valutato attraverso specifici provini. 

    In Catalogna il giocatore aveva trascorso due settimane di allenamenti e visite alle strutture insieme al compagno di nazionale U17 MouhamedDabo, con test tecnici e contenuti social diffusi a fine 2024 che avevano confermato l’interesse blaugrana.

    • Pubblicità

  • UN 2025 DA SOGNO

    La ribalta internazionale è arrivata nei tornei con la selezione Under 17 del Senegal, una vetrina fondamentale per il difensore classe 2008. 

    La Coppa delle Nazioni Africane disputata nell’aprile 2025 e il Mondiale U17 del novembre successivo, competizioni in cui Cissé ha mostrato una leadership evidente portando la fascia di capitano e segnando un rigore decisivo contro gli Emirati Arabi Uniti. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI É EL HADJ MALICK CISSÉ, UN DIFENSORE MODERNO

    Dotato di struttura imponente, con un’altezza che supera i 190 centimetri e una corporatura longilinea ma armoniosa, El Hadj Malick Cissè è definito un difensore moderno. 

    Il peso di circa 75 kg e la combinazione tra muscolatura elastica e forza massimale lo rendono un difensore veloce sul lungo, reattivo sul breve e dotato di una corsa potente. 

    Ma ciò che risalta è la sua capacità di dominare nei duelli corpo a corpo grazie all’equilibrio dinamico, alla stabilità del baricentro e a un atteggiamento asfissiante nel contatto.

  • LE CARATTERISTICHE DI EL HADJ MALICK CISSÉ

    Cissé è un difensore destro con tratti molto moderni: nella gestione del pallone si distingue per precisione, sicurezza e capacità di impostare sia corto che lungo, trovando verticalizzazioni, cambi gioco e filtranti che superano la prima pressione.

    Il senegalese classe 2008 è giocatore coordinato, con un controllo palla pulito e allenato anche al piede debole per non perdere tempo di gioco e con un colpo di testa considerato un punto di forza in ulteriore sviluppo.

    Dal punto di vista difensivo, è una “macchina da contrasti” con ottimo tempismo, capace di rompere la linea per pressare alto, intercettare e coprire ampie porzioni di campo. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CISSÉ ANCHE CENTROCAMPISTA

    In patria ha ricoperto anche il ruolo di mediano davanti alla difesa, sfruttando la capacità di ricevere spalle alla porta e girarsi sotto pressione. 

    Dal punto di vista mentale, Cissè è sempre concentrato, leader del gruppo e rigorista freddo, con una rincorsa lenta e misurata che sui social è stata paragonata a quella di Paul Pogba.

  • IL MILAN PUNTA SU CISSÉ: IL PIANO

    Il Milan ha scelto di puntare su Cissé per una strategia a medio-lungo termine. Il difensore andrebbe infatti a occupare uno dei due slot extracomunitari disponibili per questa stagione. 

    La sua destinazione iniziale non sarà la prima squadra di Massimiliano Allegri, ma il Milan Futuro di Massimo Oddo, che milita in Serie D e necessitava di un difensore dopo il trasferimento di Matteo Dutu alla Dinamo Bucarest.

    Il club rossonero considera questa operazione un investimento programmato: ambientamento graduale, apprendimento del calcio italiano e sviluppo all’interno di una squadra pensata per fare da ponte tra il vivaio e la prima squadra.

    Un percorso che mira a trasformare le qualità naturali del senegalese in un patrimonio difensivo per il futuro.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie D
Scanzorosciate crest
Scanzorosciate
SCA
Milan Futuro crest
Milan Futuro
MIL
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Milan crest
Milan
MIL
0