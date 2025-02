Ekkelenkamp jolly in più dell'Udinese: duttilità e ora anche goal al servizio di Runjaic

Tre goal in una settimana sanciscono la crescita di Ekkelenkamp: il centrocampista olandese, arrivato in estate dall'Anversa, si è preso l'Udinese.

L'uomo del momento, in casa Udinese, si chiama Jurgen Ekkelenkamp.

Arrivato in estate, il centrocampista olandese si sta rivelando l'arma in più di Runjaic in una corsa salvezza che vede i friulani avvicinarsi sensibilmente all'obiettivo.

Tre goal in sette giorni tra Napoli ed Empoli certificano la crescita e l'inserimento nel nostro calcio di uno degli acquisti della campagna trasferimenti bianconera, che sta portando Thauvin e soci a vivere una stagione tranquilla e ricca di soddisfazioni.