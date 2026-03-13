Ederson recupera per Inter-Atalanta? Le condizioni del centrocampista brasiliano

Reduce dalla pesantissima sconfitta interna per 6-1 patita contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è un altro big match: quello contro l’Inter.

La compagine orobica cercherà sul campo dell’Inter non solo la prima vittoria in un mese di marzo sin qui complicato, ma soprattutto quel risultato che possa magari avvicinarla di nuovo a quelle squadre in lotta per il quarto posto.

Uno dei dubbi che ha accompagnato la marcia di avvicinamento della Dea alla sfida con i meneghini è stato legato alle condizioni di Ederson: il centrocampista sarà a disposizione di Palladino, o sarà costretto a restare ancora una volta ai box?