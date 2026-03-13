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Ederson AtalantaGetty Images
Leonardo Gualano

Ederson recupera per Inter-Atalanta? Le condizioni del centrocampista brasiliano

L’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato, dopo la sconfitta in Champions contro il Bayern: le condizioni di Ederson in vista dell’Inter.

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Reduce dalla pesantissima sconfitta interna per 6-1 patita contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è un altro big match: quello contro l’Inter.

La compagine orobica cercherà sul campo dell’Inter non solo la prima vittoria in un mese di marzo sin qui complicato, ma soprattutto quel risultato che possa magari avvicinarla di nuovo a quelle squadre in lotta per il quarto posto.

Uno dei dubbi che ha accompagnato la marcia di avvicinamento della Dea alla sfida con i meneghini è stato legato alle condizioni di Ederson: il centrocampista sarà a disposizione di Palladino, o sarà costretto a restare ancora una volta ai box?

  • L’INFORTUNIO DI EDERSON

    A fermare Ederson nelle ultime settimane è stato un problema muscolare.

    Un affaticamento che lo ha costretto a restare in panchina contro il Napoli e nel ritorno dei playoff di Champions League con il Borussia Dortmund, prima di saltare le sfide contro Sassuolo ed Udinese, oltre a quella giocata in settimana contro il Bayern Monaco.

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  • EDERSON RECUPERA PER L’INTER?

    Dopo aver saltato di fatto le ultime sei partite giocate dall’Atalanta, Ederson tornerà a disposizione di Raffaele Palladino in vista della gara con l’Inter in programma sabato sera a San Siro.

    Secondo quanto riportato infatti da ‘Sky Sport’, il suo nome verrà inserito nella lista dei convocati.

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  • EDERSON TITOLARE CONTRO L’INTER?

    Ederson non gioca una partita ufficiale dallo scorso 17 febbraio e dunque dalla sfida di andata dei playoff di Champions League giocata dall’Atalanta sul campo del Borussia Dortmund.

    Il centrocampista brasiliano torna dunque a totale disposizione di Palladino dopo quasi un mese e contro l’Inter dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

  • IL PROBABILE UNDICI DELL’ATALANTA CONTRO L’INTER

    Con Ederson destinato inizialmente alla panchina, saranno De Roon e Pasalic a comporre il duo di mediana nerazzurro.

    Palladino dovrebbe tornare ad affidarsi ad un 3-4-2-1 nel quale Scamacca è in vantaggio su Krstovic per una maglia da titolare in attacco; a suo supporto potrebbero esserci Samardzic e Zalewski.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

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