È morto Rino Marchesi, ex allenatore del Napoli di Maradona e della Juventus di Platini: aveva 88 anni

Maradona avrebbe poi conquistato uno Scudetto con Ottavio Bianchi e un altro con Albertino Bigon. Ma il suo primo allenatore in Italia è stato proprio lui: Marchesi.

Al Napoli il tecnico nato a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, è rimasto per tre stagioni complessive suddivise in due periodi: dal 1980 al 1982 e poi nel 1984/1985, il primo anno di Diego. Nel 1981 ha sognato lo Scudetto, portando gli azzurri al terzo posto finale.

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli - ha scritto il club partenopeo sui social - si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985".