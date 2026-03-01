È morto Rino Marchesi, ex allenatore del Napoli di Maradona e della Juventus di Platini: aveva 88 anni

Di Rino Marchesi si ricorda una caratteristica in particolare, una peculiarità che esulava dall'ambito sportivo e calcistico: dava una costante sensazione di serenità, di pacatezza e di educazione.
Marchesi se n'è andato oggi, nella prima domenica di marzo, a 88 anni. Il calcio italiano piange la scomparsa di uno degli allenatori simbolo degli anni ottanta, a prescindere dai trofei messi o non messi in bacheca.
L'Inter, il Napoli, la Juventus e non solo: tante sono state le squadre di livello allenate in Serie A da Marchesi, ex centrocampista ricordato più come allenatore. Anche perché ha allenato due dei più grandi della storia del nostro campionato: Diego Armando Maradona e Michel Platini.