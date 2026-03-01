Goal.com
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Rino Marchesi
Stefano Silvestri

È morto Rino Marchesi, ex allenatore del Napoli di Maradona e della Juventus di Platini: aveva 88 anni

Il calcio italiano piange la scomparsa di uno degli allenatori simbolo degli anni ottanta. Da calciatore aveva invece conquistato la Coppa delle Coppe con la maglia della Fiorentina.

Di Rino Marchesi si ricorda una caratteristica in particolare, una peculiarità che esulava dall'ambito sportivo e calcistico: dava una costante sensazione di serenità, di pacatezza e di educazione.

Marchesi se n'è andato oggi, nella prima domenica di marzo, a 88 anni. Il calcio italiano piange la scomparsa di uno degli allenatori simbolo degli anni ottanta, a prescindere dai trofei messi o non messi in bacheca.

L'Inter, il Napoli, la Juventus e non solo: tante sono state le squadre di livello allenate in Serie A da Marchesi, ex centrocampista ricordato più come allenatore. Anche perché ha allenato due dei più grandi della storia del nostro campionato: Diego Armando Maradona e Michel Platini.

  • AL NAPOLI CON MARADONA

    Maradona avrebbe poi conquistato uno Scudetto con Ottavio Bianchi e un altro con Albertino Bigon. Ma il suo primo allenatore in Italia è stato proprio lui: Marchesi.

    Al Napoli il tecnico nato a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, è rimasto per tre stagioni complessive suddivise in due periodi: dal 1980 al 1982 e poi nel 1984/1985, il primo anno di Diego. Nel 1981 ha sognato lo Scudetto, portando gli azzurri al terzo posto finale.

    "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli - ha scritto il club partenopeo sui social - si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985".

  • ALLA JUVENTUS CON PLATINI

    L'esperienza nella Juventus di Platini risale invece a pochi anni dopo: un biennio non fortunatissimo dal 1986 al 1988, due stagioni prive di trofei e caratterizzate anche dal ritiro del fuoriclasse francese.

    A Torino Marchesi ha preso il posto di Giovanni Trapattoni, lasciando la propria panchina a Dino Zoff.

  • LA LUNGA CARRIERA DA ALLENATORE

    Marchesi si è messo in luce in Serie A tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta: per due volte di fila ha salvato l'Avellino, che nel 1978 lo aveva pescato nella Ternana, guadagnandosi la chiamata del Napoli.

    Nel curriculum dell'ex allenatore compaiono anche l'Inter, il Como (due volte), quindi Udinese, Venezia, SPAL e Lecce, fino alla decisione di ritirarsi dall'attività alla metà degli anni novanta.

  • LA NAZIONALE E LA COPPA DELLE COPPE

    Marchesi, prima di intraprendere il cammino da allenatore, era stato anche un calciatore di buon livello. Un centrocampista, per la precisione. Al suo attivo anche un paio di presenze con la casacca azzurra della Nazionale.

    Atalanta, Fiorentina e Lazio: queste sono le tre maglie indossate in Serie A da Marchesi. Che in viola è rimasto per sei stagioni, dal 1960 al 1966, contribuendo a regalare al club la Coppa delle Coppe del 1961.

