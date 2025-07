Dzeko alla Fiorentina, ma l'Inter resta nei suoi pensieri: "Due anni bellissimi, ma non ho ancora capito"

Il centravanti bosniaco si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Pioli? Mi stima da tempo, mi avrebbe voluto anche al Milan".

La Fiorentina accoglie Edin Dzeko, volto nuovo dell'attacco che si metterà a disposizione di Stefano Pioli, anch'egli appena ufficializzato dopo la breve parentesi araba sulla panchina dell'Al-Nassr.

Il bomber bosniaco è reduce da due stagioni in Turchia al Fenerbahce, dove si era trasferito a parametro zero nel 2023 in seguito al mancato rinnovo del contratto con l'Inter finalista di Champions League.

Proprio la sua ex squadra è ancora nei pensieri di Dzeko, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' e in conferenza stampa per parlare anche di altri temi: su tutti quello relativo all'età avanzata (a marzo 2026 soffierà su 40 candeline) e alla stima reciproca in essere con Pioli, suo ex 'nemico' ai tempi della militanza in nerazzurro.