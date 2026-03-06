Goal.com
Paulo Dybala RomaGetty Images
Nino Caracciolo

Dybala si opera al ginocchio: la Roma ora riflette e il rinnovo è in standby

L’attaccante argentino della Roma costretto all’intervento in artroscopia per capire il reale problema al ginocchio: il nuovo stop apre nuovi scenari anche in ottica futura.

Paulo Dybala si ferma ancora ai box e purtroppo per l’attaccante giallorosso e per il tutto il mondo Roma non si tratta di una novità.

La Joya soffre ancora di un fastidio allo stesso ginocchio che lo tiene fermo da oltre un mese e che lo costringerà nuovamente a un riposo forzato. Di quante settimane si saprà solo dopo l’intervento in artroscopia al quale si sottoporrà quest’oggi.

Un problema fisico, l’ennesimo, che condiziona il presente di Dybala e con ogni probabilità anche il futuro, con il rinnovo mai così lontano come adesso.

  • OGGI L’OPERAZIONE PER DYBALA

    Dybala ha accusato un fastidio al ginocchio durante un allenamento a tre giorni della sfida contro il Genoa ed è subito uscito dal campo. Dopo diverse ecografie e risonanze, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ si è deciso di intervenire chirurgicamente per capire quale sia realmente il problema che affligge Dybala: l’argentino si sottoporrà in giornata a un intervento in artroscopia che farà chiarezza sulle condizioni del suo ginocchio e di conseguenza anche sui tempi di recupero.

  • IL CALVARIO DELLA JOYA

    Dybala non scende in campo dalla sfida contro il Milan dello scorso 25 gennaio: l’attaccante argentino si è fermato per un problema al ginocchio per il quale si è scelto di adottare una terapia conservativa, scongiurando l’intervento in artroscopia. Dybala è rimasto ai box per un mese e poi è tornato tra i convocati per il match contro la Juventus, ma adesso si è fermato ancora. Contro il Genoa sarà la 15esima partita in stagione saltata per infortunio.

  • RINNOVO IN STANDBY

    Il nuovo stop di Dybala rappresenta un problema per il presente della Roma e allo stesso tempo apre delle nuove e forse decisive riflessioni sul futuro. La Joya, ricordiamo, è in scadenza di contratto con la Roma al 30 giugno e al momento in rinnovo appare lontano o quantomeno è in standby.

  • CAMBIANO I PIANI

    Dopo il ritorno tra i convocati nell’ultimo match di campionato contro la Juventus, Gasperini sperava di ritrovare a pieno servizio Dybala: nelle idee del club e dell’allenatore l’argentino doveva essere l’arma in più nello sprint Champions, ma il rischio di uno stop medio-lungo è reale e potrebbe cambiare i piani della Roma. Per il presente e per il futuro.

