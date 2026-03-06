Dybala si opera al ginocchio: la Roma ora riflette e il rinnovo è in standby

Dybala ha accusato un fastidio al ginocchio durante un allenamento a tre giorni della sfida contro il Genoa ed è subito uscito dal campo. Dopo diverse ecografie e risonanze, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ si è deciso di intervenire chirurgicamente per capire quale sia realmente il problema che affligge Dybala: l’argentino si sottoporrà in giornata a un intervento in artroscopia che farà chiarezza sulle condizioni del suo ginocchio e di conseguenza anche sui tempi di recupero.