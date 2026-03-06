Dybala si opera al ginocchio: la Roma ora riflette e il rinnovo è in standby

Paulo Dybala si ferma ancora ai box e purtroppo per l’attaccante giallorosso e per il tutto il mondo Roma non si tratta di una novità.
La Joya soffre ancora di un fastidio allo stesso ginocchio che lo tiene fermo da oltre un mese e che lo costringerà nuovamente a un riposo forzato. Di quante settimane si saprà solo dopo l’intervento in artroscopia al quale si sottoporrà quest’oggi.
Un problema fisico, l’ennesimo, che condiziona il presente di Dybala e con ogni probabilità anche il futuro, con il rinnovo mai così lontano come adesso.