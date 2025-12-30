Dybala 'tuttocampista' in Roma-Genoa: la versione che fa felice Gasperini

"Se non ha infortuni, gioca, a prescindere, perché la Roma non ha altri giocatori di una qualità così alta - ha ribadito Gasp a Sky dopo il match - Quando sta bene, come stavolta, viene fuori il giocatore d’attacco e tutto si sviluppa in un altro modo. Quando invece non ha la stessa condizione, la stessa forza, o ha ancora qualche acciacco, non riesce a rispondere a partite come questa. Ma anche giocando più indietro va bene lo stesso, perché in questo momento, in questa squadra, se non deve stare fuori, gioca".

"Non ci sono posizioni preferite. Lui sa giocare - ha poi aggiunto l'allenatore a DAZN - Ha giocato per 70 minuti a sinistra, ha giocato così a Pisa, ha giocato da attaccante centrale, ha giocato da attaccante a destra. Dybala è un giocatore che trovi sempre, perde pochissimi palloni, ha delle giocate geniali, aumenta e migliora il gioco d’attacco in modo esponenziale. Purtroppo non è sempre disponibile. Ha giocato più partite da 90 minuti, c’è stato un momento in cui magari lo toglievo negli ultimi 5-6 minuti, 10 minuti finali, quasi per scrupolo, ma quando sta bene, come stasera, può giocare tranquillamente 90'".