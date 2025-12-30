Pubblicità
Paulo Dybala Gian Piero Gasperini Roma
Claudio D'Amato

Dybala 'tuttocampista' in Roma-Genoa: la versione che fa felice Gasperini

Paulo Dybala in campo per l'intero match e libero di svariare: la Joya contro il Genoa ha unito qualità e quella tenuta fisica, proprio il mix voluto da Gasperini per alzare il livello della Roma.

Gian Piero Gasperini è stato chiarissimo: di Paulo Dybala ce n'è uno solo. E non se ne può fare a meno.

La Joya ha raccolto gli input dell'allenatore e si è presentato al galà del grande ex Daniele De Rossi in grande spolvero, sfoderando una prestazione che ha tenuto alta l'asticella qualitativa della Roma.

Con l'argentino i giallorossi sono tutta un'altra cosa e si vede: vittoria a parte, se il pallone transita per i piedi del 21 la manovra ne giova in termini di ritmo e tecnica.

  • DYBALA IN CAMPO 90'

    Stavolta, per Paulo, niente cambio: Dybala è rimasto in campo per l'intera sfida, fornendo risposte significative soprattutto dal punto di vista fisico. Sì, perché per ciò che concerne il talento non servivano conferme.

    A far notizia è stata la continuità atletica sfoderata dall'albiceleste durante Roma-Genoa, che gli ha consentito di offrire a tifosi ed addetti ai lavori la versione che fa felice Gasp.

  • 'TUTTOCAMPISTA'

    Piazzato tra le linee, a sostegno di Ferguson, Dybala ha spaziato su tutto il fronte offensivo e non solo. Spesso più arretrato a prendersi palla, Paulo ha funto quasi da play aggiunto per dare una mano in costruzione a Cristante e Manu Koné, caricandosi sulle spalle la Lupa in fase di costruzione oltre che negli ultimi 30 metri.

  • CONDIZIONE OK

    Una prestazione maiuscola resa possibile, come detto, da una condizione ritrovata. I guai fisici, tallone d'Achille dell'intera carriera del sudamericano, al momento appaiono dimenticati: buona gamba, freschezza, capacità di tener botta (e prenderne anche, come suo solito) nei contrasti con gli avversari. Insomma, proprio ciò che vuole Gasperini.

  • "GENIALE, SE STA BENE GIOCA SEMPRE"

    "Se non ha infortuni, gioca, a prescindere, perché la Roma non ha altri giocatori di una qualità così alta - ha ribadito Gasp a Sky dopo il match - Quando sta bene, come stavolta, viene fuori il giocatore d’attacco e tutto si sviluppa in un altro modo. Quando invece non ha la stessa condizione, la stessa forza, o ha ancora qualche acciacco, non riesce a rispondere a partite come questa. Ma anche giocando più indietro va bene lo stesso, perché in questo momento, in questa squadra, se non deve stare fuori, gioca".

    "Non ci sono posizioni preferite. Lui sa giocare - ha poi aggiunto l'allenatore a DAZN - Ha giocato per 70 minuti a sinistra, ha giocato così a Pisa, ha giocato da attaccante centrale, ha giocato da attaccante a destra. Dybala è un giocatore che trovi sempre, perde pochissimi palloni, ha delle giocate geniali, aumenta e migliora il gioco d’attacco in modo esponenziale. Purtroppo non è sempre disponibile. Ha giocato più partite da 90 minuti, c’è stato un momento in cui magari lo toglievo negli ultimi 5-6 minuti, 10 minuti finali, quasi per scrupolo, ma quando sta bene, come stasera, può giocare tranquillamente 90'".

  • PRESENZE E GOAL STAGIONALI DI DYBALA

    Con Roma-Genoa lo score di Dybala nel 2025/2026 si aggiorna così: 16 presenze, 2 goal e un assist, per un totale di 932 minuti giocati. Numeri che, di fronte ad una forma del genere, sono destinati a crescere.

