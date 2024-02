Dybala regala ad un tifoso il pallone della tripletta, poi la maglia di Roma-Torino: "Va a casa di mia madre"

L'argentino ha regalato il pallone della tripletta, ma a fine partita lo ha ripreso dando in cambio la maglia: il 'trofeo' andrà a casa della madre.

Rigore, conclusione da fuori area e tris con un tiro ravvicinato. La tripletta di Paulo Dybala contro il Torino è arrivata così, in un lunedì che ha finalmente portato la Joya a siglare tre reti in una sola partita: dal passaggio giallorosso dell'estate 2022 non c'era mai riuscito.

Non si tratta ovviamente della tripletta in generale, considerando come Dybala sia riuscito a siglare tre reti in una sola partita con le maglie di Juventus e Palermo. Per questo motivo l'argentino ha avuto modo di portare a casa il pallone, come accade di consueto in questi casi.

Anche dopo Roma-Torino, vinta dai giallorossi 3-2 proprio per il tris di Dybala, il Campione del Mondo 2022 è riuscito a portare il pallone a casa, tra l'altro dopo averlo inizialmente regalato ad un tifoso presente sugli spalti dell'Olimpico.