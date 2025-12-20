Juventus-Roma, Dybala delude: è ancora a secco contro i bianconeri, sfida ormai tabù

Anche stavolta Paulo Dybala non è riuscito a segnare contro la sua vecchia squadra, la Juventus. Titolare nel big match del 20 dicembre allo Stadium, con la maggior parte dei fans che ha accolto l'ex idolo tra gli applausi, la Joya non ha brillato, chiuso da una difesa bianconera che con il ritorno di Bremer è apparsa più solida e consapevole della propria abilità.

Sul terreno dello Stadium Dybala ha deluso, alla pari di una Roma in difficoltà contro una Juventus ben messa in campo da Spalletti. Ciò nonostante la prima vera occasione da rete giallorossa è arrivata proprio sui piedi dell'argentino, il quale ha calciato tra le braccia di Di Gregorio dopo un bello scambio con Koné.

Schierato come falso nove da Gasperini, Dybala ci ha provato senza grossi sviluppi. Davanti, del resto, aveva un Bremer tirato a lucido, appena tornato in campo e perfetto nel bloccare ogni possibile insidia. L'argentino non è stato inoltre servito con grande attenzione, visti alcuni traversoni su cui il brasiliano non ha avuto minimamente problemi, vista la colossale differenza di altezza e fisico. Quando il pallone è arrivato rasoterra, invece, l'ex Palermo è stato ovviamente (anche se leggermente) più insidioso, riuscendo a tagliare tra i difensori per creare maggiore ansia come al minuto 39, quando la sua conclusione non è comunque finita nello specchio.