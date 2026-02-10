Dybala gioca Napoli-Roma? Le condizioni dell'argentino dopo l'infortunio in vista del big match

I prossimi giorni daranno più certezze sulle condizioni di Dybala e sulla sua presenza domenica a Napoli ma c'è fiducia che l'argentino sia recuperato e a disposizione di Gasperini.

Dybala dopo aver saltato Udinese e Cagliari può tornare tra i convocati; l'obiettivo fin dall'inizio era infatti esserci contro il Napoli e se i programmi saranno rispettati, così sarà.