Dybala gioca Napoli-Roma? Le condizioni dell'argentino dopo l'infortunio in vista del big match

La vittoria della Roma per 2-0 contro il Cagliari è arrivata senza Paulo Dybala, ancora fuori per problemi fisici. Un successo quindi che da questo punto di vista vale ancora di più considerando l'importanza dell'argentino e quanto incide averlo a disposizione.
I giallorossi nel prossimo week end avranno davanti il Napoli di Antonio Conte in un match delicatissimo per la lotta Champions.
Gian Piero Gasperini avrà tutta la settimana per preparare la partita, ma lo farà con anche Dybala? Ecco qual è la situazione dell'argentino, quando può tornare in gruppo ad allenarsi e cosa filtra per la sua presenza a Napoli.