Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Atalanta BC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

Dybala gioca Napoli-Roma? Le condizioni dell'argentino dopo l'infortunio in vista del big match

La Roma ha dovuto fare a meno di Paulo Dybala nelle ultime partite: l'ex Juventus recupererà per il Napoli o sarà ancora fuori?

Pubblicità

La vittoria della Roma per 2-0 contro il Cagliari è arrivata senza Paulo Dybala, ancora fuori per problemi fisici. Un successo quindi che da questo punto di vista vale ancora di più considerando l'importanza dell'argentino e quanto incide averlo a disposizione.

I giallorossi nel prossimo week end avranno davanti il Napoli di Antonio Conte in un match delicatissimo per la lotta Champions. 

Gian Piero Gasperini avrà tutta la settimana per preparare la partita, ma lo farà con anche Dybala? Ecco qual è la situazione dell'argentino, quando può tornare in gruppo ad allenarsi e cosa filtra per la sua presenza a Napoli. 

  • LE CONDIZIONI DI DYBALA

    Dybala ha convissuto negli ultimi giorni con un problema al ginocchio; gli esami avevano escluso lesioni o infortuni seri per l'argentino che però non è potuto scendere in campo con i compagni nelle ultime due gare di campionato.

    Per l'ex Juve si tratta di un'infiammazione  alla capsula del ginocchio sinistro da valutare quotidianamente. Il fantasista giallorosso però sta meglio e vede il rientro. 

    • Pubblicità

  • QUANDO TORNA IN GRUPPO DYBALA?

    La Roma inizierà da domani la vera preparazione verso il big match con il Napoli. Dybala sarà in gruppo? C'è attesa per capire quando effettivamente l'argentino potrà tornare ad allenarsi con il resto della squadra ed essere quindi considerato recuperato.

    Già domani, mercoledì 11 febbraio, a Trigoria si potrebbe rivedere Dybala lavorare insieme ai compagni; lo spera ovviamente Gasperini.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DYBALA VERSO LA CONVOCAZIONE PER NAPOLI-ROMA

    I prossimi giorni daranno più certezze sulle condizioni di Dybala e sulla sua presenza domenica a Napoli ma c'è fiducia che l'argentino sia recuperato e a disposizione di Gasperini.

    Dybala dopo aver saltato Udinese e Cagliari può tornare tra i convocati; l'obiettivo fin dall'inizio era infatti esserci contro il Napoli e se i programmi saranno rispettati, così sarà. 

  • DYBALA TITOLARE IN NAPOLI-ROMA?

    A seconda delle risposte che Dybala darà nei prossimi giorni Gasperini capirà anche se eventualmente puntare su di lui già dal primo minuto o solamente a partita in corso.

    Troppo presto per sbilanciarsi; se però l'argentino dovesse dimostrare di aver superato completamente i fastidi al ginocchio allora non si può scartare l'ipotesi di vederlo nell'undici iniziale. Non giocherà 90 minuti ma la sua gestione sarà decisa solamente con l'avvicinarsi della gara. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Roma crest
Roma
ROM
0