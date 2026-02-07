Dybala e Pellegrini, colonne della Roma di Gasperini con futuro incerto: linea dura di Ranieri e rebus rinnovi, le condizioni per i prolungamenti

La Roma di Gian Piero Gasperini riparte da due punti fermi tecnici e identitari come Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, ma il loro futuro rimane appeso al nuovo equilibrio economico imposto dal club.
La società giallorossa ha già avviato colloqui preliminari per i rinnovi, sebbene senza ancora arrivare a discutere cifre ufficiali.
Il nodo resta la sostenibilità del monte ingaggi, elemento centrale della linea tracciata dalla proprietà Friedkin e ribadito con fermezza da Claudio Ranieri nei giorni scorsi.
Nonostante Dybala e Pellegrini rappresentino due colonne portanti del nuovo progetto giallorosso targato Gasperini, il loro futuro resta incerto alla luce delle condizioni imposte dalla proprietà in tema di stipendi.