Dybala e Pellegrini, colonne della Roma di Gasperini con futuro incerto: linea dura di Ranieri e rebus rinnovi, le condizioni per i prolungamenti

Nei contatti già avviati, la società non ha ancora presentato offerte ufficiali, ma le idee interne sono già chiare: per Pellegrini si pensa a una proposta da 3 milioni più bonus, mentre per Dybala il club sarebbe disposto ad arrivare al tetto dei 4 milioni soltanto attraverso una parte variabile legata agli obiettivi.

Entrambi dovrebbero accettare una riduzione di almeno il 50% rispetto all’attuale ingaggio per poter rientrare nei parametri previsti dalla Roma.

È questo il punto di incontro - o di rottura - che determinerà la possibilità di un’intesa, come spiegato dallo stesso Ranieri: se le richieste e le offerte non combaceranno, le parti si saluteranno e separeranno le rispettive strade.