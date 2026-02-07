Goal.com
AC Milan v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Dybala e Pellegrini, colonne della Roma di Gasperini con futuro incerto: linea dura di Ranieri e rebus rinnovi, le condizioni per i prolungamenti

La Roma studia il taglio del monte ingaggi: per i due pilastri giallorossi servono riduzioni fino al 50%, come ribadito da Ranieri alla luce dei vincoli imposti dai Friedkin.

La Roma di Gian Piero Gasperini riparte da due punti fermi tecnici e identitari come Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, ma il loro futuro rimane appeso al nuovo equilibrio economico imposto dal club. 

La società giallorossa ha già avviato colloqui preliminari per i rinnovi, sebbene senza ancora arrivare a discutere cifre ufficiali. 

Il nodo resta la sostenibilità del monte ingaggi, elemento centrale della linea tracciata dalla proprietà Friedkin e ribadito con fermezza da Claudio Ranieri nei giorni scorsi.

Nonostante Dybala e Pellegrini rappresentino due colonne portanti del nuovo progetto giallorosso targato Gasperini, il loro futuro resta incerto alla luce delle condizioni imposte dalla proprietà in tema di stipendi.

  • LA LINEA DEI FRIEDKIN

    La strategia economica della Roma prevede un tetto agli stipendi fissato a circa 4 milioni di euro per i giocatori di prima fascia, condizione che rende necessari tagli drastici per entrambi i protagonisti. 

    Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Pellegrini oggi sfiora i 7 milioni complessivi considerando i bonus, mentre Dybala percepisce circa 8,5 milioni più bonus: cifre non più sostenibili per l’attuale equilibrio finanziario giallorosso.

  • IL MESSAGGIO DI RANIERI

    Nei giorni scorsi, Claudio Ranieri ha spiegato come la riduzione del monte ingaggi sia “necessaria per la sopravvivenza del club” nel rispetto del Financial Fair Play

    Una linea non negoziabile finché la Roma non tornerà stabilmente in Champions League, competizione che può modificare in maniera determinante i bilanci stagionali.

  • IPOTESI RINNOVI E TAGLI FINO AL 50%

    Nei contatti già avviati, la società non ha ancora presentato offerte ufficiali, ma le idee interne sono già chiare: per Pellegrini si pensa a una proposta da 3 milioni più bonus, mentre per Dybala il club sarebbe disposto ad arrivare al tetto dei 4 milioni soltanto attraverso una parte variabile legata agli obiettivi.

    Entrambi dovrebbero accettare una riduzione di almeno il 50% rispetto all’attuale ingaggio per poter rientrare nei parametri previsti dalla Roma. 

    È questo il punto di incontro - o di rottura - che determinerà la possibilità di un’intesa, come spiegato dallo stesso Ranieri: se le richieste e le offerte non combaceranno, le parti si saluteranno e separeranno le rispettive strade.

  • PELLEGRINI RESTA, DYBALA VIA?

    Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i due è Pellegrini ad avere maggiori probabilità di restare, complice anche un legame profondo con l’ambiente e una maggiore disponibilità a trattare sulla riduzione dell’ingaggio. 

    Per Dybala, invece, resta sullo sfondo il rischio di un addio: la rosea segnala come dall’Argentina si facciano insistenti le voci di un possibile approdo al Boca Juniors già a giugno.

    La Roma, però, intende decidere entro le prossime settimane, quando gli incontri sulle cifre entreranno finalmente nel vivo.

