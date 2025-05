Cosenza vs Cesena

Attimi di tensione al Gigi Marulla per una protesta dei tifosi di casa: l'arbitro Prontera è stato costretto ad interrompere il gioco ben due volte.

Ambiente pesante in casa Cosenza dopo la matematica retrocessione in Serie C.

La formazione rossoblù disputa la sua ultima partita casalinga stagionale in questa penultima giornata di Serie B, ospitando il Cesena tra le mura amiche.

Nonostante i tifosi di casa non abbiano fatto il loro ingresso allo stadio, l'arbitro Alessandro Prontera è stato costretto a sospendere ben due volte il match, facendo poi riprendere successivamente.