Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Michael Baldoin

Dumfries lascia l'Inter a gennaio? Interesse del Liverpool, chi può sostituirlo in nerazzurro

Nell'ultima settimana del calciomercato invernale, il Liverpool ha chiesto informazioni all’Inter per un possibile acquisto di Dumfries: ecco cosa sta succedendo e qual è la posizione dei nerazzurri.

Pubblicità

Il mercato invernale dell’Inter si è concentrato a lungo su un possibile innesto sulla fascia destra, complice la prolungata assenza di Denzel Dumfries.

A sorpresa, però, è stato proprio l’esterno olandese a finire nel mirino di un club di Premier League, che nelle ultime ore ha chiesto informazioni alla società nerazzurra.

Come riportato da Sky Sport, la squadra interessata è il Liverpool di Arne Slot: il tecnico olandese ha perso per infortunio muscolare Frimpong nell’ultima gara della fase a campionato di Champions League e sarebbe alla ricerca di un nuovo rinforzo sulla corsia destra.

  • PROBLEMA MUSCOLARE PER FRIMPONG: SONDAGGIO DEL LIVERPOOL PER DUMFRIES

    Non è stata una stagione semplice finora per Frimpong, alle prese con diversi infortuni che ne hanno rallentato l’ambientamento in Premier League.

    L’ultimo problema fisico è arrivato nella sfida contro il Qarabag, con Arne Slot costretto a un cambio già dopo appena quattro minuti.

    Per questo motivo, i Reds hanno nuovamente puntato lo sguardo sul mercato e, come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore hanno chiesto informazioni all’Inter su Dumfries.

    • Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DI DUMFRIES: COME STA L'ESTERNO DELL'INTER

    Sono passati oltre due mesi dall’infortunio alla caviglia subito da Dumfries.

    Inizialmente si pensava a un problema lieve, ma la situazione si è rivelata più grave, costringendo il giocatore a un’operazione.

    Il rientro in gruppo si avvicina: nel mese di febbraio Dumfries potrebbe tornare tra i convocati.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA POSIZIONE DELL'INTER: DUMFRIES PUÒ PARTIRE?

    Dumfries si è confermato un giocatore chiave per l’Inter nelle ultime stagioni, ma nonostante la sua assenza i nerazzurri sono riusciti a sopperire, portandosi al primo posto in Serie A e qualificandosi come testa di serie ai playoff di Champions League.

    Luis Henrique non è riuscito a sostituirlo pienamente, ma la cessione dell’olandese obbligherebbe l’Inter a un innesto di livello sul mercato.

    Al momento, i nerazzurri non lo considerano in vendita, ma nel caso in cui l’offerta del Liverpool fosse davvero irrinunciabile, la società potrebbe valutare la cessione.

  • CHI PRENDEREBBE L'INTER AL POSTO DELL'OLANDESE?

    In caso di cessione last minute di Dumfries, l’Inter punterebbe su Norton-Cuffy del Genoa, con cui ha già trovato un accordo sulle cifre.

    I nerazzurri continuano comunque a monitorare anche la situazione di Diaby, dell’Al-Ittihad, un giocatore che garantirebbe maggiore incisività nell’uno contro uno sulla fascia destra.

    Nelle ultime ore di mercato, quindi, i nerazzurri tengono aperte entrambe le opzioni per non farsi trovare impreparati.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Inter crest
Inter
INT
0