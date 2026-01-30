Dumfries lascia l'Inter a gennaio? Interesse del Liverpool, chi può sostituirlo in nerazzurro

Il mercato invernale dell’Inter si è concentrato a lungo su un possibile innesto sulla fascia destra, complice la prolungata assenza di Denzel Dumfries.
A sorpresa, però, è stato proprio l’esterno olandese a finire nel mirino di un club di Premier League, che nelle ultime ore ha chiesto informazioni alla società nerazzurra.
Come riportato da Sky Sport, la squadra interessata è il Liverpool di Arne Slot: il tecnico olandese ha perso per infortunio muscolare Frimpong nell’ultima gara della fase a campionato di Champions League e sarebbe alla ricerca di un nuovo rinforzo sulla corsia destra.