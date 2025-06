Infortunio per Dumfries, salterà Monterrey-Inter: le sue condizioni e quando torna a disposizione

Problema fisico per l'esterno olandese: Chivu non lo avrà per l'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey.

Non inizia nel migliore dei modi il Mondiale per Club per l'Inter, o almeno per Denzel Dumfries, che è costretto a fermarsi alla vigilia della prima gara contro il Monterrey. I nerazzurri scenderanno in campo nella notte italiana tra martedì e mercoledì facendo l'esordio nella competizione. Sarà anche la prima gara sulla panchina dell'Inter per Cristian Chivu (all'1:30 la conferenza stampa), che dovrà subito fare a meno di alcuni giocatori come appunto l'esterno olandese. L'articolo prosegue qui sotto Ma che infortunio ha accusato Dumdries? Di seguito i dettagli dello stop fisico e quando potrà tornare a disposizione dell'allenatore.